Atacante perto de deixar o Náutico: clube negocia rescisão de contrato

O clube alvirrubro seguirá a Série C com onze atacantes no elenco e não deve buscar novas contratações para a posição nesta reta final.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 12:25
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

Após a saída do volante Renato Alves, o Náutico se prepara para mais uma mudança no elenco. O atacante Marquinhos está negociando a rescisão de seu contrato e já não integra mais o grupo do clube.

Contratado em abril, o jogador não conseguiu se firmar na equipe. Foram apenas dez partidas disputadas, sendo quatro como titular, sem gols marcados ou assistências registradas. Sua última atuação aconteceu no empate em 0 a 0 contra o Figueirense.

A decisão de liberar Marquinhos faz parte da estratégia do clube para reorganizar a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços. O atacante tinha um dos maiores salários do elenco, fator que pesou na definição.

Gabriel França/CNC
Marco Antônio, apelidado de Marquinhos, no Náutico - Gabriel França/CNC

Atacantes no Náutico em 2025

Para o ataque, o Timbu conta atualmente com 11 opções: Paulo Sérgio, Mezenga, Kauan Maranhão, Léo Magoh, Vinícius, Hélio Borges, Samuel Otusanya, Thalissinho, Kayon, Kelvin e Igor Bolt. A diretoria, por enquanto, não planeja contratar outro volante para a sequência da competição.

Último jogo do Timbu na primeira fase da Série C

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP

  • Data: 30/08 (sábado)
  • Horário: 17h
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

