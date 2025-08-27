Atacante perto de deixar o Náutico: clube negocia rescisão de contrato
O clube alvirrubro seguirá a Série C com onze atacantes no elenco e não deve buscar novas contratações para a posição nesta reta final.
Após a saída do volante Renato Alves, o Náutico se prepara para mais uma mudança no elenco. O atacante Marquinhos está negociando a rescisão de seu contrato e já não integra mais o grupo do clube.
Contratado em abril, o jogador não conseguiu se firmar na equipe. Foram apenas dez partidas disputadas, sendo quatro como titular, sem gols marcados ou assistências registradas. Sua última atuação aconteceu no empate em 0 a 0 contra o Figueirense.
A decisão de liberar Marquinhos faz parte da estratégia do clube para reorganizar a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços. O atacante tinha um dos maiores salários do elenco, fator que pesou na definição.
Atacantes no Náutico em 2025
Para o ataque, o Timbu conta atualmente com 11 opções: Paulo Sérgio, Mezenga, Kauan Maranhão, Léo Magoh, Vinícius, Hélio Borges, Samuel Otusanya, Thalissinho, Kayon, Kelvin e Igor Bolt. A diretoria, por enquanto, não planeja contratar outro volante para a sequência da competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Último jogo do Timbu na primeira fase da Série C
19ª rodada – Náutico x Ituano-SP
- Data: 30/08 (sábado)
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE