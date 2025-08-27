fechar
Com oito pendurados, Náutico deve poupar jogadores em partida contra o Ituano

Garantido no quadrangular decisivo, clube alvirrubro se despede da primeira fase da Série C em duelo contra Ituano, no Estádio dos Aflitos.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 16:51
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

Já garantido no quadrangular de acesso à Série B, o Náutico chega à última rodada da Série C em alerta para evitar problemas no elenco.

O Timbu, que encara o Ituano no próximo sábado (30), às 17h00 (horário de Brasília), possui oito jogadores pendurados para o confronto pela regra do terceiro cartão amarelo.

São eles: Os goleiros Muriel e Wellerson, os zagueiros Rayan e João Maistro, o lateral-direito Arnaldo, o volante Igor Pereira e, por fim, os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Caso um desses atletas receba o cartão amarelo no duelo contra o Galo de Itu, o jogador ficará de fora da primeira rodada do quadrangular, devido à suspensão automática.

Após a última rodada da primeira fase, os cartões são zerados para a disputa da segunda etapa da competição. Para evitar problemas, alguns destes atletas devem ser poupados pelo técnico Hélio dos Anjos.

O único jogador da lista que deve ser titular é o goleiro Wellerson, que substitui Muriel, fora de combate por problemas físicos.

Além desses jogadores, o volante Wenderson é ausência confirmada para o confronto, já que o atleta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Náutico

Sem os nove jogadores, o técnico Hélio dos Anjos deve promover mudanças no elenco titular, em relação ao time utilizado contra o São Bernardo.

O Náutico pode levar a campo a seguinte escalação: Wellerson; Marcos Ytalo, Carlinhos, Mateus Silva e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya.

Terceiro colocado da Série C, o Timbu entra em campo para definir sua posição ao final da primeira fase. A equipe alvirrubra pode ultrapassar a Ponte Preta, segunda colocada, ao término da etapa inicial.

