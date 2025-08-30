fechar
Nautico | Notícia

Náutico lança pacote promocional de ingressos para jogos do Quadrangular da Série C

O Timbu avançou para a 2ª fase na 3ª colocação e pegará Ponte Preta, Guarani e Brusque na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 20:33
Imagem dos jogadores do Náutico saudando a torcida nos Aflitos
Imagem dos jogadores do Náutico saudando a torcida nos Aflitos - Gabriel França/CNC

Depois da vitória sobre o Ituano, o Náutico lançou um pacote promocional de ingressos para os três jogos como comandante no Quadrangular Final da Série C. O Timbu ficou no Grupo C e pegará Ponte Preta, Guarani e Brusque.

No total, 2 mil ingressos promocionais serão liberados pelo Náutico para cada setor: Hexa, Vermelho/Gazzaneo, Caldeirão e Cadeiras. A promoção é válida para sócios, que possuem desconto, e não-sócios.

  • Setor Hexa: R$ 150 e R$ 75
  • Setor Caldeirão: R$ 150 e R$ 75
  • Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 200 e R$ 100
  • Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel): R$ 200 e R$ 100

Jogos do Náutico na Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá divulgar a tabela detalhada da 2ª segunda. Porém, já é possível prever a ordem dos jogos: Brusque (fora), Guarani (casa), Ponte Preta (casa), Ponte Preta (fora), Guarani (fora) e Brusque (casa).

