Náutico lança pacote promocional de ingressos para jogos do Quadrangular da Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Timbu avançou para a 2ª fase na 3ª colocação e pegará Ponte Preta, Guarani e Brusque na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Depois da vitória sobre o Ituano, o Náutico lançou um pacote promocional de ingressos para os três jogos como comandante no Quadrangular Final da Série C. O Timbu ficou no Grupo C e pegará Ponte Preta, Guarani e Brusque.

No total, 2 mil ingressos promocionais serão liberados pelo Náutico para cada setor: Hexa, Vermelho/Gazzaneo, Caldeirão e Cadeiras. A promoção é válida para sócios, que possuem desconto, e não-sócios.

Setor Hexa: R$ 150 e R$ 75

Setor Caldeirão: R$ 150 e R$ 75

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 200 e R$ 100

Setor Cadeiras (mediante compra ou aluguel): R$ 200 e R$ 100

Jogos do Náutico na Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá divulgar a tabela detalhada da 2ª segunda. Porém, já é possível prever a ordem dos jogos: Brusque (fora), Guarani (casa), Ponte Preta (casa), Ponte Preta (fora), Guarani (fora) e Brusque (casa).