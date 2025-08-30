fechar
Com time misto, Náutico atropela Ituano e fecha 1ª fase da Série C na 3ª posição

Os gols da vitória do Timbu foram marcados pelo atacante Samuel Otusanya (2x) e o zagueiro Carlinhos no jogo válido pela última rodada

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 17:45 | Atualizado em 30/08/2025 às 19:03
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/CNC

Mesmo com o time misto, o Náutico mostrou superioridade, atropelou o Ituano e venceu por 3x0, neste sábado (30), no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Samuel Otusanya (2x) e o zagueiro Carlinhos marcaram os gols da 10º vitória alvirrubra.

Com o resultado, o Náutico acabou a 1ª fase da Série C na 3ª colocação e chegou a 36 pontos. A mesma pontuação da vice-líder Ponte Preta, que chegou a uma vitória a mais ao vencer o Londrina.

O Timbu ainda ampliou a invencibilidade para 12 jogos, além de ter a melhor defesa com apenas 7 gols sofridos e 25 gols marcados.

 

Chaveamento do Náutico

Com a classificação sacramentada, o Náutico ficou no Grupo C do Quadrangular Final. Na chave, o Timbu irá enfrentar Ponte Preta, Brusque e Guarani. Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta formam o Grupo B.

Rebaixados para a Série D

Com o fim da primeira fase, também foram definidos os times rebaixados para a Série D de 2026. Foram eles: Tombense (20º), Retrô (19º), ABC (18º) e CSA (17º). Ou seja, três clubes nordestinos.

Próximo jogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá divulgar a tabela detalhada da 2ª segunda. Porém, já é possível prever o primeiro jogo para o próximo final de semana e fora de casa.

Nem parecia misto

O Náutico entrou em campo com um time misto para não perder nenhum titular na primeira rodada do Quadrangular Final. A equipe alvirrubra demorou um pouco para encaixar, mas também não sofreu perigo do adversário. Após os 15 minutos, o Timbu acertou o ritmo e começou a pressionar o Ituano.

Nem parecia que era uma equipe mesclado de reservas e titulares. Até que, aos 25 minutos, encontrou o caminho do gol. Vinícius levantou a bola na grande área e Samuel Otusanya subiu mais alto para mandar de cabeça: 1x0 Náutico.

Em seguida, começou uma blitz do Náutico. Primeiro, Patrick Allan arriscou o chute. Depois, foi a vez de Rayan acertar a trave. Ainda teve mais duas oportunidades claras com Marcos Ytalo e Igor Bolt pelo lado direito de ataque.

Maturidade

Se antes do intervalo, o time alvirrubro mostrou qualidade no ataque, no segundo tempo, esbanjou segurança no sistema defensivo. Não à toa, sofreu apenas sete gols na primeira fase.

O Ituano até tentou o empate, mas parou na boa marcação do Timbu. Nas poucas vezes que passou na base da vontade, a pontaria não estava nada boa.

Já o Náutico conseguiu chegar bem no ataque em duas oportunidades. No entanto, Igor Bolt e Hélio Borges desperdiçaram as chances claras de gol. Placar final: 1x0 para o Timbu e invencibilidade mantida diante do Ituano - dois empates e cinco vitórias.

Matéria em atualização

