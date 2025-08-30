Chaveamento da Série C: Veja os grupos do quadrangular do acesso
Oito classificados serão divididos em dois quadrangulares para definir os quatro times que subirão para a Série B de 2026; veja quem enfrenta quem
Última chamada para o acesso, e também para escapar do rebaixamento, na Série C 2025!
Todos os 10 jogos da 19ª e última rodada da primeira fase acontecem neste sábado (30), às 17h, horário de Brasília, de forma simultânea para evitar que alguns times entrem em campo sabendo do resultado que precisam para alcançar seus objetivos, evitando hipotéticas manipulações de resultados.
Para esta rodada, cinco times chegam classificados para a segunda fase, a do "Quadrangular do Acesso": Caxias, Náutico, São Bernardo Ponte Preta e Londrina.
Delas, apenas o líder Caxias já sabe que terminará sua campanha no G4, o que lhe garante a vantagem de jogar em casa na última rodada do quadrangular.
Todas as outras precisam confirmar suas posições entre as quatro melhores.
As três vagas restantes serão disputadas por 10 times, desde Guarani, Brusque e Ituano, que hoje estão no G8, até o Maringá, 15° colocado com 22 pontos e com 0,5% de probabilidade de classificação segundo cálculos do site Chance de Gol.
Chaveamento da Série C 2025
Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.
O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:
Grupo A
- 1° colocado
- 4° colocado
- 5° colocado
- 8° colocado
Grupo B
- 2° colocado
- 3° colocado
- 6° colocado
- 7° colocado
Classificação da Série C 2025
|Posição
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Caxias
|37
|18
|12
|1
|5
|26
|18
|8
|2
|Ponte Preta
|33
|18
|10
|3
|5
|26
|18
|8
|3
|Náutico
|33
|18
|9
|6
|3
|22
|15
|7
|4
|Londrina
|30
|18
|8
|6
|4
|27
|18
|9
|5
|São Bernardo
|30
|18
|8
|6
|4
|19
|13
|6
|6
|Guarani
|26
|18
|7
|5
|6
|18
|18
|0
|7
|Brusque
|25
|18
|7
|4
|7
|18
|17
|1
|8
|Ituano
|24
|18
|6
|6
|6
|19
|21
|-2
|9
|Floresta
|24
|18
|6
|6
|6
|13
|15
|-2
|10
|Botafogo-PB
|23
|18
|5
|7
|6
|22
|19
|3
|11
|Confiança
|23
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|12
|Figueirense
|23
|18
|5
|8
|5
|21
|17
|4
|13
|Ypiranga
|22
|18
|6
|4
|8
|16
|21
|-5
|14
|CSA
|22
|18
|5
|7
|6
|19
|21
|-2
|15
|Maringá
|22
|18
|4
|10
|4
|23
|24
|-1
|16
|Anápolis
|20
|18
|4
|8
|6
|14
|19
|-5
|17
|Itabaiana
|19
|18
|4
|7
|7
|15
|20
|-5
|18
|ABC
|18
|18
|2
|12
|4
|20
|24
|-4
|19
|Retrô
|14
|18
|3
|5
|10
|21
|34
|-13
|20
|Tombense
|13
|18
|2
|7
|9
|21
|30
|-9
Jogos da 19ª rodada
Confrontos do quadrangular do acesso
Matéria em atualização...
Grupo A
- Caxias
- Londrina
- São Bernardo
- Ituano
Grupo B
- Ponte Preta
- Náutico
- Guarani
- Brusque