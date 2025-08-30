fechar
Chaveamento da Série C: Veja os grupos do quadrangular do acesso

Oito classificados serão divididos em dois quadrangulares para definir os quatro times que subirão para a Série B de 2026; veja quem enfrenta quem

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 9:00
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Última chamada para o acesso, e também para escapar do rebaixamento, na Série C 2025!

Todos os 10 jogos da 19ª e última rodada da primeira fase acontecem neste sábado (30), às 17h, horário de Brasília, de forma simultânea para evitar que alguns times entrem em campo sabendo do resultado que precisam para alcançar seus objetivos, evitando hipotéticas manipulações de resultados.

Para esta rodada, cinco times chegam classificados para a segunda fase, a do "Quadrangular do Acesso"CaxiasNáuticoSão Bernardo Ponte Preta Londrina.

Delas, apenas o líder Caxias já sabe que terminará sua campanha no G4, o que lhe garante a vantagem de jogar em casa na última rodada do quadrangular.

Todas as outras precisam confirmar suas posições entre as quatro melhores. 

As três vagas restantes serão disputadas por 10 times, desde Guarani, Brusque e Ituano, que hoje estão no G8, até o Maringá, 15° colocado com 22 pontos e com 0,5% de probabilidade de classificação segundo cálculos do site Chance de Gol.

Chaveamento da Série C 2025

Os oito times classificados da primeira fase serão divididos em dois grupos de quatro equipes, um quadrangular, que será disputado em dois turnos (ida e volta) e no formato de pontos corridos.

O chaveamento será definido pela classificação final da primeira fase, prevendo os seguintes cruzamentos:

Grupo A

  • 1° colocado 
  • 4° colocado
  • 5° colocado 
  • 8° colocado 

Grupo B

  • 2° colocado 
  • 3° colocado 
  • 6° colocado
  • 7° colocado

Classificação da Série C 2025

Posição Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
1 Caxias 37 18 12 1 5 26 18 8
2 Ponte Preta 33 18 10 3 5 26 18 8
3 Náutico 33 18 9 6 3 22 15 7
4 Londrina 30 18 8 6 4 27 18 9
5 São Bernardo 30 18 8 6 4 19 13 6
6 Guarani 26 18 7 5 6 18 18 0
7 Brusque 25 18 7 4 7 18 17 1
8 Ituano 24 18 6 6 6 19 21 -2
9 Floresta 24 18 6 6 6 13 15 -2
10 Botafogo-PB 23 18 5 7 6 22 19 3
11 Confiança 23 18 5 8 5 20 22 -2
12 Figueirense 23 18 5 8 5 21 17 4
13 Ypiranga 22 18 6 4 8 16 21 -5
14 CSA 22 18 5 7 6 19 21 -2
15 Maringá 22 18 4 10 4 23 24 -1
16 Anápolis 20 18 4 8 6 14 19 -5
17 Itabaiana 19 18 4 7 7 15 20 -5
18 ABC 18 18 2 12 4 20 24 -4
19 Retrô 14 18 3 5 10 21 34 -13
20 Tombense 13 18 2 7 9 21 30 -9

Confrontos do quadrangular do acesso

Grupo A

  • Caxias
  • Londrina
  • São Bernardo
  • Ituano

Grupo B

  • Ponte Preta
  • Náutico
  • Guarani
  • Brusque

 

