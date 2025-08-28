Tabu histórico: Náutico nunca perdeu para o Ituano; confira o retrospecto completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Timbu e o Galo de Itu se enfrentam pela 7ª vez neste sábado (30), em duelo decisivo pela última rodada da primeira fase da Série C.

Estamos na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Náutico terá pela frente um adversário que carrega um retrospecto bastante favorável ao Timbu: o Ituano.

Ao todo, os clubes já se enfrentaram seis vezes na história, com quatro vitórias do Alvirrubro e dois empates. Um dado curioso é que o Náutico sofreu apenas um gol do Ituano em todos esses confrontos.

Até aqui, os duelos aconteceram somente pela Série B, e o encontro deste sábado marcará a primeira vez que as equipes se enfrentam em outra competição.

O primeiro confronto entre os times ocorreu na Série B de 2004, quando o Timbu venceu por 1 a 0, com gol do ex-zagueiro Batata, em partida válida pela 17ª rodada.

Já o último encontro foi há cerca de três anos, em 2022, também pela Série B. Na ocasião, o Náutico voltou a levar a melhor, vencendo por 2 a 0, com gols de Souza e Geuvânio.

Ituano precisará quebrar tabu para avançar

Agora, em 2025, o duelo acontece em um cenário mais favorável ao Náutico. Classificado antecipadamente, o time de Hélio dos Anjos busca apenas definir sua posição na tabela, podendo terminar em 2º ou 3º lugar.

Para o Ituano, porém, o confronto é decisivo. Ocupando atualmente a 8ª colocação, a equipe paulista precisa vencer para seguir viva na competição.

Além disso, o Galo de Itu ainda corre o risco de ser ultrapassado caso o Floresta também vença e o supere no saldo de gols.

Histórico entre Náutico x Ituano

Náutico 2x0 Ituano : (Série B 2022); gols: Souza e Geuvânio

: (Série B 2022); gols: Souza e Geuvânio Ituano 0x0 Náutico : (Série B 2022);

: (Série B 2022); Náutico 2x0 Ituano : (Série B 2006); gols: Capixaba e Felipe

: (Série B 2006); gols: Capixaba e Felipe Ituano 1x1 Náutico : (Série B 2006); gols: Cris (náutico) e Netinho (Ituano)

: (Série B 2006); gols: Cris (náutico) e Netinho (Ituano) Náutico 1x0 Ituano : (Série B 2005); gol: Romualdo

: (Série B 2005); gol: Romualdo Náutico 1x0 Ituano: (Série B 2004); gol: Batata

