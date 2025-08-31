Náutico: Guilherme dos Anjos aponta que agora o quadrangular será "outro campeonato"
Auxiliar técnico do Timbu destacou confiança do elenco e reforçou importância da defesa na próxima fase; Náutico terminou com melhor defesa da Série C
O Náutico encerrou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro com vitória convincente por 3x0 sobre o Ituano, nos Aflitos, nesse sábado sábado (30). Classificado em terceiro lugar, com 36 pontos, o Alvirrubro agora volta suas atenções para o quadrangular decisivo, onde terá pela frente Ponte Preta, Brusque e Guarani.
Após a partida, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos analisou o desempenho do Náutico e projetou os próximos passos do clube. Para ele, trata-se de um novo campeonato e será necessário manter a solidez defensiva. O Timbu terminou a fase inicial com a melhor defesa da competição, sofrendo apenas sete gols.
“O quadrangular é praticamente um novo campeonato. Precisamos manter a consistência defensiva e evoluir ofensivamente, porque cada detalhe faz diferença. A equipe mostrou maturidade para chegar até aqui e agora precisa aumentar ainda mais a concentração”, afirmou.
O Náutico estreia fora de casa contra o Brusque e fechará a segunda fase novamente diante do mesmo adversário, mas desta vez nos Aflitos. Para Guilherme, o equilíbrio será a tônica desta etapa.
“São confrontos diretos, contra clubes tradicionais e de camisa. O grupo está ciente da responsabilidade e da oportunidade que temos de recolocar o Náutico na Série B. A defesa sólida foi fundamental até aqui e precisa continuar sendo nossa base para buscar as vitórias”, completou o auxiliar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Calendário do Náutico no Quadrangular da Série C
A CBF ainda irá marcar datas e horários do quadrangular da Série C. Abaixo, a previsão de datas e ordem das partidas, em destaque os confrontos em casa:
- 1ª rodada – 07/09 (sáb) ou 08/09 (dom) - Brusque x Náutico - Augusto Bauer
- 2ª rodada – 14/09 (sáb) ou 15/09 (dom) - Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 21/09 (sáb) ou 22/09 (dom) - Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 28/09 (sáb) ou 29/09 (dom) - Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 05/10 (sáb) ou 06/10 (dom) - Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 12/10 (sáb) ou 13/10 (dom) - Náutico x Brusque – Aflitos