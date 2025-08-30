fechar
Nautico |

Chaveamento Série C: Tabela, adversários e ordem dos jogos do Náutico no quadrangular do acesso

Náutico chegou na última rodada já classificado para a próxima fase da Série C; Timbu agora foca nas partidas do Grupo B em busca do acesso

Por Thiago Wagner Publicado em 30/08/2025 às 18:54 | Atualizado em 30/08/2025 às 19:06
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Agora é hora do acesso. Após o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico olha para a etapa decisiva da competição, que vale o acesso. O Timbu disputará o quadrangular da segunda fase e está no Grupo B, ao lado de Ponte Preta, Guarani e Brusque. Neste sábado (30), o Alvirrubro venceu por 3x0 o Ituano.

Na próxima fase, os dois primeiros se classificam para a Série B do ano que vem. Por isso, é tão importante manter a regularidade na competição.

O Timbu terminou em terceiro na classificação geral, com 36 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que levou vantagem nos critérios de desempate.

Tabela do Náutico - Série C

Sendo assim, o Náutico faz sua estreia no quadrangular do acesso contra o Brusque, fora de casa. O time de Santa Catarina também está o adversário alvirrubro na última rodada, desta vez nos Aflitos.

As datas ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol, mas o primeiro jogo já será no próximo fim de semana. Confira abaixo a tabela no Náutico no Grupo B do quadrangular da Série C:

  • Brusque (fora)
  • Guarani (casa)
  • Ponte Preta (casa)
  • Ponte Preta (fora)
  • Guarani (fora)
  • Brusque (casa)

Leia também

Náutico divulga escalação para jogo contra Ituano com time misto e Otusanya
Última rodada

Náutico divulga escalação para jogo contra Ituano com time misto e Otusanya
Com time misto, Náutico atropela Ituano e fecha 1ª fase da Série C na 3ª posição
Série C

Com time misto, Náutico atropela Ituano e fecha 1ª fase da Série C na 3ª posição

Compartilhe

Tags