Chaveamento Série C: Tabela, adversários e ordem dos jogos do Náutico no quadrangular do acesso
Náutico chegou na última rodada já classificado para a próxima fase da Série C; Timbu agora foca nas partidas do Grupo B em busca do acesso
Agora é hora do acesso. Após o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico olha para a etapa decisiva da competição, que vale o acesso. O Timbu disputará o quadrangular da segunda fase e está no Grupo B, ao lado de Ponte Preta, Guarani e Brusque. Neste sábado (30), o Alvirrubro venceu por 3x0 o Ituano.
Na próxima fase, os dois primeiros se classificam para a Série B do ano que vem. Por isso, é tão importante manter a regularidade na competição.
O Timbu terminou em terceiro na classificação geral, com 36 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, que levou vantagem nos critérios de desempate.
Tabela do Náutico - Série C
Sendo assim, o Náutico faz sua estreia no quadrangular do acesso contra o Brusque, fora de casa. O time de Santa Catarina também está o adversário alvirrubro na última rodada, desta vez nos Aflitos.
As datas ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol, mas o primeiro jogo já será no próximo fim de semana. Confira abaixo a tabela no Náutico no Grupo B do quadrangular da Série C:
- Brusque (fora)
- Guarani (casa)
- Ponte Preta (casa)
- Ponte Preta (fora)
- Guarani (fora)
- Brusque (casa)