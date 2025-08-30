Náutico divulga escalação para jogo contra Ituano com time misto e Otusanya
O Timbu recebe o clube paulista, neste sábado, nos Aflitos, às 17h, em partida válida pela última rodada da primeira fase da Série C
O Náutico confirmou a escalação para enfrentar o Ituano, neste sábado, nos Aflitos. Como esperado, o Timbu entrará em campo com um time misto. De titulares, apenas Carlinhos, Marco Antônio, Patrick Allan e Vinícius.
A equipe principal foi formada com Wellerson, Marcos Ytalo, Rayan, Carlinhos, Raimar, Samuel, Marco Antônio, Patrick Allan, Vinícius, Igor Bolt e Samuel Otusanya.
O time do técnico Hélio dos Anjos chega na última rodada com oito pendurados pelo cartão amarelo. São eles: os goleiros Muriel e Wellerson, o lateral-direito Arnaldo, os zagueiros Rayan e João Maistro, o volante Igor Pereira e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.
Porém, vale destacar que os cartões serão zerados para o Quadrangular Final. No entanto, os jogadores que receberem o terceiro ou o vermelho cumprirão suspensão na primeira rodada.
Chaveamento do Náutico
Com 33 pontos, o Náutico é o 3º colocado. A mesma pontuação da vice-líder Ponte Preta. O Caxias é o líder com 37 pontos e não pode ser mais alcançado.
Se empatar com o Ituano, o Timbu garante pelo menos a 3ª posição. São Bernardo e Londrina estão com 30 pontos e podem chegar aos mesmos 33 pontos. No entanto, ainda precisam 9 e 6 gols de saldo de diferença.
Todos os jogos da última rodada da primeira fase da Série C acontecem neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília). Concorrentes do Náutico, o São Bernardo visita o Floresta e a Ponte Preta recebe o Londrina.
No Quadrangular Final, os grupos serão divididos da seguinte forma:
- Grupo A - 1º, 4º, 5º e 8º.
- Grupo B - 2º, 3º, 6º e 7º.