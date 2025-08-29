Náutico x Ituano ao vivo (30/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu busca a vice-liderança da primeira fase

Classificado, o Náutico disputa a última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (30). O Timbu recebe o Ituano, às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. Na última rodada, o time alvirrubro empatou fora de casa por 1x1 com o São Bernardo.

Na classificação, o Náutico é o 3º colocado com 33 pontos. A equipe do técnico Hélio dos Anjos quer terminar a primeira fase na vice-liderança. Para isso, precisa torcer por um tropeço da Ponte Preta diante do Londrina, no Moisés Lucarelli. Ambos estão com a mesma pontuação.

Confronto histórico

Para o Náutico, jogar contra o Ituano nos Aflitos rasgata boas lembranças para os alvirrubros. Em 2006, o Timbu recebeu o adversário paulista, venceu por 2x0 e sacramentou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Time misto no Náutico

Apesar do desejo de ficar com a vice-liderança, o Náutico não deve entrar com força máxima diante do Ituano. Isso porque possui 8 jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Como os cartões serão zerados no Quadrangular Final, quase todos estarão fora da equipe principal.

Os pendurados do Náutico são os goleiros Muriel e Wellerson, o lateral-direito Arnaldo, os zagueiros Rayan e João Maistro, o volante Igor Pereira e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.

Desses, apenas o goleiro Wellerson e o zagueiro Rayan devem ser titulares. As escolhas se devem ao fato de que o Muriel e Mateus Silva ainda estão em recuperação das respectivas lesões.

Assim, o volante Samuel e os atacantes Samuel Otusanya e Igor Bolt podem aparecer entre os titulares.

"Estamos pensando em algumas funções para dar mais minutagem para alguns atletas, mas temos jogadores com cartão que podem ser utilizados como titulares ou suplentes nesse jogo. Existem vários pontos que vamos analisar para tomar a decisão da escalação", afirmou o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos.

"Um dos pontos é técnico na questão de competição e da minutagem, que acho fundamental. Wellerson está tendo uma oportunidade positiva. Vamos entrar com dois goleiros em um nível de jogo muito bom para a fase final, onde tudo pode acontecer", completou.

Recuperado da lesão muscular na coxa, o atacante Paulo Sérgio está treinando normalmente no campo. Porém, ainda não deve voltar a jogar na próxima rodada.

Ituano na briga

O Ituano ainda busca uma vaga no G-8 da Série C. O time paulista está na 8ª colocação com 24 pontos e precisa de uma vitória para cravar uma vaga na zona de classificação. Na última rodada, o time paulista venceu em casa por 2x1 o Ypiranga.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico contra o Ituano. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será transmitida pelo pay-per-view Sporty Net e streaming Dazn.

Ficha do jogo

Náutico

Wellerson; Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Samuel, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Igor Bolt (Hélio Borges) e Samuel Otusanya.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Ituano

Pegorari; Thassio, Nathan, Carlão e Daniel; Dal Pian, Neto Berola, Thiago Moraes; Gabriel Razera, Leo Passos e Ramon.

Técnico: Mazola Júnior.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.

Horário: 17h (de Brasília).

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Ederson Brito de Albuquerque (ambos do PA).

Onde assistir: Sporty Net (pay-per-view) e Dazn (streaming).