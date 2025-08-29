Náutico: veja a provável escalação para o jogo contra o Ituano na Série C
No último jogo da 1ª fase da Série C, Hélio dos Anjos deve poupar atletas pendurados para evitar desfalques no início do quadrangular.
O Náutico terá seu último compromisso antes do quadrangular neste sábado (30), contra o Ituano, no Estádio dos Aflitos, com apoio da torcida e já classificado para a próxima fase da Série C.
O técnico Hélio dos Anjos enfrenta um dilema para este confronto, já que oito jogadores do elenco alvirrubro estão pendurados. Caso recebam cartão amarelo, ficarão de fora do primeiro jogo da próxima fase por suspensão automática.
Como os cartões serão zerados apenas após a última rodada da primeira fase, a tendência é que a maior parte desses atletas seja poupada para evitar desfalques importantes no início do quadrangular.
Lista de jogadores pendurados
- Goleiro: Muriel e Wellerson
- Zagueiro: Rayan e João Maistro
- Lateral: Arnaldo
- Volante: Igor Pereira
- Atacante: Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.
Além desses jogadores, o volante Wenderson é ausência confirmada para o confronto, já que o atleta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Provável escalação e possíveis mudanças no Náutico
Em relação às escalações mais recentes do Náutico, a equipe terá algumas mudanças para este último jogo.
Entre os atletas pendurados, os únicos que devem atuar contra o Ituano são o goleiro Wellerson, que substitui Muriel (em recuperação de uma lesão muscular), e o zagueiro Rayan, que geralmente é opção no banco de reservas da equipe alvirrubra.
Provável escalação: Wellerson; Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan (Mateus Silva) e Raimar; Auremir (Samuel), Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Igor Bolt e Samuel Otusanya.