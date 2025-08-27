Goleiro afirma que Náutico quer buscar a vice-liderança na 1ª fase da Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Wellerson voltou a ser titular na meta alvirrubra no último jogo, o empate com o São Bernardo, e pode continuar na equipe principal

O goleiro Wellerson garantiu que o Náutico entrará em campo contra o Ituano, nos Aflitos, em busca da vitória. Mesmo já classificado, ele afirmou que o time alvirrubro almeja acabar a 1ª fase na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro.

Para alcançar a meta, além da vitória, o Timbu ainda precisa torcer por um tropeço da Ponte Preta diante do Londrina, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Todos os jogos da última rodada da Série C irão acontecer neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília).

"Precisamos da vitória para alcançar o nosso primeiro objetivo, que é tentar buscar a segunda posição. Então, para nós, assim como foi até agora, é mais uma final", afirmou o goleiro.

Wellerson ainda destacou que o Náutico chegará em alta para o Quadrangular Final. Ele também frisou que o Alvirrubro estará preparado para qualquer confronto na próxima fase. Há 11 rodadas que o time do técnico Hélio dos Anjos não sente o sabor amargo da derrota na Série C.

"Vejo a nossa equipe muito preparada. Passamos grandes momentos, com altos e baixos, mas acho que chegamos no momento decisivo preparados e calejados, principalmente para tomar as melhores decisões", disse.

"Temos condições de fazer grandes jogos na fase decisiva para buscar o nosso principal objetivo que é o acesso", completou.

Mais uma chance no Náutico

Depois de voltar para a meta no empate com o São Bernardo, o goleiro Wellerson deve seguir no time titular do Náutico para o jogo contra o Ituano. Mesmo pendurado com dois cartões, o Timbu poupar Muriel de mais um embate. O goleiro não participou do último jogo por causa de uma lesão grau na coxa e deve ganhar um maior período de recuperação.