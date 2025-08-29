fechar
Onde assistir | Notícia

Sporting x Porto: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Primeiro clássico da competição reúne Leões, atuais campeões da competição, e Dragões, que buscam a taça. Ambos estão invictos na atual temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 12:51
Jogadores do Sporting comemoram gol
Jogadores do Sporting comemoram gol - Reprodução/ Sporting

Neste sábado, às 16h30 (Horário de Brasília), o Estádio José Alvalade, em Lisboa, vira palco de mais um capítulo da intensa rivalidade entre Sporting e Porto, em duelo decisivo pela Liga de Portugal, em duelo pela quarta rodada da competição.

Como chegam as equipes

O Sporting chega ao confronto com o moral em alta. Atual bicampeão nacional, o clube verde e branco manteve um início de temporada impecável e segue como líder da competição, onde detém o melhor ataque.

Do outro lado, o Porto aposta em sua recente reformulação para reagir. Sob o comando de Francesco Farioli, os Dragões reforçaram o elenco com nomes como Froholdt, Gabri Veiga e Luuk de Jong. O time possui o mesmo número de pontos em relação ao rival de Lisboa.

Onde assistir Sporting x Porto ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 4
  • Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Mangas, Gonçalo Inácio, Debast e Iván Fresneda; Morita, Hjulmand, Pote, Trincão e Geny Catamo; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges

Porto: Diogo Costa; Sanusi, Nehuén Pérez, Bednarek e Alberto Baio; Varela, Borja Sainz, Froholdt, Gabri Veiga e William Gomes; Luuk de Jong. Técnico: Francesco Farioli.

