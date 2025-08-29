Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vozão vem de empate contra o Grêmio e busca seguir na zona de vaga para a Sul-Americana. Jaconero, que vem de derrota, luta contra o rebaixamento
Neste sábado (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), Ceará e Juventude se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Como chegam as equipes
O Vozão, atualmente na 10ª posição com 26 pontos, busca consolidar sua campanha na elite e aproveitar a força de sua torcida. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.
Por outro lado, o Juventude, com apenas 18 pontos e ocupando a 18ª colocação, vive situação delicada e busca uma reação para tentar escapar da zona de rebaixamento.
Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 22
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor, Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço, Galeano; Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca, Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.