Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vozão vem de empate contra o Grêmio e busca seguir na zona de vaga para a Sul-Americana. Jaconero, que vem de derrota, luta contra o rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 12:13
Galeano comemora gol pelo Cear&aacute;
Galeano comemora gol pelo Ceará - Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Neste sábado (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), Ceará e Juventude se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Como chegam as equipes

O Vozão, atualmente na 10ª posição com 26 pontos, busca consolidar sua campanha na elite e aproveitar a força de sua torcida. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

Por outro lado, o Juventude, com apenas 18 pontos e ocupando a 18ª colocação, vive situação delicada e busca uma reação para tentar escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 22
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor, Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço, Galeano; Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca, Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

