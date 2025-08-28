Shows, teatro, passeios e dança são parte da programação do Conexão Juventudes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece no RioMar Recife amanhã (29) e recebe cerca de 700 estudantes de escolas públicas da Zona Sul. O evento já mobilizou 5 mil pessoas

O Conexão Juventudes 2025 vai reunir cerca de 700 estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife para discutir sobre os efeitos da hiperconectividade no desenvolvimento intelectual e promover o uso saudável e consciente dos recursos digitais.

Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAE), mais de 87% dos jovens brasileiros entre 14 e 19 anos tem seu próprio celular, e já são 56,5% entre crianças de 10 e 13 anos.

O evento, promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), acontece nesta sexta-feira (29), no Teatro RioMar Recife, das 14h às 18h.

Programação

O Conexão Juventudes, intitulado “Do Mangue ao Byte”, vai reunir apresentações de dança e teatro, além de painéis de conteúdos sobre o tema “Tecnologia e suas relações com o mundo”.

Também vai receber shows de artistas locais do estado, o cantor Dionísio e a dupla Barbarize.

“Buscamos trazer reflexões sobre uso de tecnologias de forma crítica e responsável, fortalecendo sua autonomia intelectual e cidadã. É importante buscar equilibrar o tempo de tela por momentos de atenção plena e de interações presenciais”, destaca a gerente do IJCPM, Fábia Siqueira.

A programação continua no domingo (31), onde cerca de 200 participantes vão fazer um passeio ciclístico partindo do RioMar até o Marco Zero, e depois seguindo até o JCPM Trade Center, no Pina.

Ao longo desta última semana, a agenda contou com roteiros de turismo comunitário, Mostra Cine Conexões, com produções audiovisuais locais, batalha de rimas, arena de games e robótica e apresentação de Baile Charme.

Outros locais

O evento é realizado anualmente em celebração ao Dia Internacional da Juventude e acontece em Aracaju, Fortaleza e Salvador, mobilizando cerca de cinco mil estudantes, com atividades ligadas à arte, cultura, tecnologia e sustentabilidade.



