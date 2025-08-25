Jovens do Pina e Brasília Teimosa exibem curtas autorais em mostra no RioMar Recife
Quatro produções realizadas por estudantes do IJCPM chegam às telas do Cinemark e tratam de temas como identidade, meio ambiente e cultura popular
Nesta terça-feira (26), às 10h, o Cinemark do RioMar Recife recebe a Mostra Cine Conexões, que apresenta quatro filmes autorais criados por jovens do Pina e de Brasília Teimosa. A exibição integra a programação do Conexão Juventudes 2025, evento promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) em alusão ao Dia Internacional da Juventude.
Os curtas são resultado de uma oficina gratuita de audiovisual, realizada entre junho e agosto, que capacitou 24 participantes em todas as etapas de produção — do roteiro à edição final.
Os filmes apresentados
Entre as produções, estão:
- “Salgadas” – fashion film que une moda sustentável, cultura periférica e consciência ambiental;
- “Podemos Continuar” – videoclipe que reflete sobre tecnologia, trabalho e equilíbrio de vida;
- “Sereias do Mangue” – curta-documentário sobre o papel das marisqueiras como guardiãs do mangue e da cultura local;
- “Coração Negro” – videoclipe de trap que dialoga com a ciranda e a força das vivências comunitárias.
Após a sessão, haverá um bate-papo com os jovens realizadores.
Inserção no mercado e valorização da identidade
A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção de jovens periféricos no setor audiovisual e estimular a produção cultural feita a partir da própria comunidade.
“O objetivo é abrir espaço para que esses estudantes ocupem funções importantes no cinema, que muitas vezes não chegam aos moradores locais”, afirma Lucas Marçal, instrutor da oficina e morador de Brasília Teimosa.
A exibição é restrita a convidados, mas os filmes estarão disponíveis no canal do YouTube do Instituto JCPM a partir da próxima semana. A sessão contará ainda com a presença de representantes de festivais, plataformas e produtoras, que poderão abrir portas para os novos realizadores.