Ação do IJCPM leva atendimento oftalmológico e óculos gratuitos a moradores do Recife

Sessenta pessoas de comunidades do Pina e Brasília Teimosa foram beneficiadas com exames e armações sem custo em ação do Instituto JCPM

Em um país onde 34% da população adulta nunca foi ao oftalmologista, ações comunitárias se tornam fundamentais para promover o acesso à saúde ocular.

Foi o que aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), quando moradores das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, receberam atendimento oftalmológico e óculos gratuitos.

A ação, realizada em alusão ao Dia Mundial da Saúde Ocular, foi fruto de uma parceria entre o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), as lojas Oculum e o Hospital HVisão.

Com estrutura médica montada na sede do IJCPM, no Shopping RioMar, os atendimentos foram conduzidos pelos oftalmologistas Lucio Maranhão, Marcus Matos e Nara Galvão. Após a consulta, os participantes puderam escolher armações de óculos conforme seus estilos e necessidades, sem custo.

Moradoras relatam impacto da ação

Entre os 60 beneficiados, estavam a aposentada Iraci Maria Pinheiro, de 73 anos, e a filha Suzana Pinheiro, de 52, moradoras da comunidade do Bode.

Sem realizar uma consulta oftalmológica há quase cinco anos, elas saíram do local com a encomenda dos óculos prontos para serem entregues em até 30 dias.

“Já vinha sentindo muita dificuldade de fazer algumas atividades, como ler a bíblia ou ler mensagens no celular, mas estava adiando a ida ao médico, mesmo que fosse na rede pública, porque não teria condições de pagar os custos das lentes e armação novas”, contou dona Iraci.

Prevenção pode evitar doenças silenciosas

A oftalmologista Nara Galvão destaca que a consulta periódica vai além da prescrição de lentes. “Para além da prescrição dos óculos, garantir essa periodicidade é essencial para a prevenção e diagnóstico de doenças que muitas vezes são silenciosas, mas podem levar a cegueira, como o glaucoma”, explica a médica.

O gestor da Oculum, Gislando Pontes, reforça que o cuidado visual não se limita ao exame. “A população atendida teve acesso a produtos e serviços de alto padrão. Em um prazo de até 30 dias faremos a entrega dos óculos”, disse.

Segundo ele, permitir que os participantes escolham as armações também ajuda a elevar a autoestima.

A coordenadora do IJCPM, Alexsandra Silva, afirma que a ação faz parte de um compromisso mais amplo com o território. “Essa ação de saúde ocular integra nosso compromisso em promover cidadania para a população do território em que atuamos”, declarou.

