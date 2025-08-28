BR-232 será parcialmente interditada por quase três dias no Recife. Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Transporte e instalação de uma passarela metálica, que funcionará também como ciclovia, é a razão da interdição parcial que está sendo programada

A BR-232 será novamente interditada parcialmente na saída do Recife para o interior do Estado. E por quase três dias. A interdição será necessária para finalizar a operação de transporte e instalação das estruturas metálicas que irão compor a nova passarela do projeto de alargamento da rodovia, na altura do bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A rodovia ficará com a pista Interior-Recife interditada a partir das 22h da sexta-feira e até às 3h do domingo, segundo a estimativa inicial. A interdição estava prevista para este fim de semana (29, 30 e 31/8), mas foi adiada pelo governo de Pernambuco devido ao jogo do Santa Cruz contra o América (RN), que acontece no sábado, na Arena Pernambuco. Agora, a previsão é de que aconteça no fim de semana de 5 a 7/9, mas a data ainda não foi fechada oficialmente pelo Estado.

A estrutura metálica que será transportada vai fazer a conexão entre a ciclovia e o passeio de pedestres sobre a linha férrea do Metrô do Recife, sendo acoplada ao viaduto existente no local. Parte da estrutura foi transportada numa distância de 3,5 quilômetros entre o canteiro de obras e o local de instalação no dia 15/8, e, na próxima etapa, será concluído o transporte e realizado o acoplamento da passarela ao viaduto.

INTERDIÇÃO PARCIAL É NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA PASSARELA

A interdição estava prevista para este fim de semana (29, 30 e 31/8), mas foi adiada pelo governo de Pernambuco devido ao jogo do Santa Cruz contra o América (RN), que acontece no domingo, na Arena Pernambuco - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Segundo o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), Rivaldo Melo, a interdição parcial da rodovia será necessária exatamente para fazer a instalação da passarela, que também funcionará como continuidade da ciclovia. “Na primeira operação, que foi só de transporte, conseguimos resolver rapidamente. Mas agora iremos transportar o restante da estrutura metálica e já fazer a acoplagem ao viaduto. Para isso, precisaremos de guindastes que terão que ficar posicionados nas vias de tráfego. A necessidade de desvio é por se tratar de um trabalho minucioso de elevação”, explicou.

O DER-PE vai criar um desvio de aproximadamente um quilômetro na pista no sentido Recife-Interior. Nesse trecho, os condutores irão circular em pista simples (mão dupla). A primeira etapa da operação de transporte das estruturas metálicas

aconteceu no fim da noite do dia 15/8, exigiu a interdição das duas faixas da pista no sentido Interior-Recife e durou menos de 20 minutos. Agora, a operação se repete, mas sem o bloqueio total e por mais tempo.

ENTENDA O PROJETO DE ALARGAMENTO DA BR-232

Agora, a previsão é de que aconteça no fim de semana de 12 a 14/9, o primeiro após o 7 de Setembro, mas a data ainda não foi fechada oficialmente pelo Estado - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A BR-232 ganhou uma terceira faixa no sentido Recife-Interior e outra no sentido contrário (Interior-Recife). A estimativa do governo do Estado é que a adequação da capacidade viária do trecho rodoviário reduziu o tempo de viagem nos 6,7 quilômetros em 58%, passando dos atuais 60 minutos para 25 minutos.

São 67 mil veículos circulando apenas naquele trecho e 28 mil pessoas passando no transporte público coletivo operado por 13 linhas de ônibus. No total, são 4 milhões de usuários contínuos no trecho, também segundo o Estado. A obra de alargamento está custando R$ 100 milhões, recursos do governo do Estado.

Além da recuperação do pavimento - que é de concreto nas pistas principais e centrais (onde o tráfego é mais pesado) e de CBUQ (asfalto) nas vias locais (onde o tráfego é menos pesado) -, o projeto de adequação viária da BR-232 na saída do Recife promete deixar a área urbanizada, integrada com o transporte coletivo e acessível aos modais ativos (bicicletas e pedestres).

Para isso, está sendo implantada uma ciclovia ao longo dos 6,8 km do trecho, localizada sempre na margem sul da rodovia (do lado do Jardim Botânico do Recife). Baias para os ônibus nos 15 pontos de embarque e desembarque, sinalização horizontal e vertical para garantir a travessia dos pedestres, e uma nova iluminação em LED também foram instaladas. A obra está quase finalizada.