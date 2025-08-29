fechar
Vídeos | Notícia

Briga entre motoristas na Zona Sul do Recife termina na delegacia

Condutores danificaram os carros um do outro, houve tentativa de atropelamento, barrotadas de madeira e pedrada na cabeça; testemunhas acionaram a PM

Por TV Jornal Publicado em 29/08/2025 às 12:14
Uma confusão envolvendo dois motoristas na rua Tenente João Cícero, próximo à Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, chamou a atenção pela agressividade. Barrote de madeira, atropelamento e arremesso de pedra foram os meios utilizados pelos homens.

Sucessão de agressões

O episódio começou após um carro cinza colidir com um carro branco em um posto de combustível. O motorista do carro branco seguiu o condutor do outro veículo, na tentativa de estabelecer um diálogo.

Foi então que o motorista do carro cinza desceu do veículo com um barrote de madeira, e sofreu tentativa de atropelamento do outro envolvido. Ainda mais raivoso, acertou o motorista do carro branco com barrotadas, que, por sua vez, desceu do seu automóvel e subiu no carro cinza, pisoteando. Depois, chegou a agredi-lo com uma pedrada.

Leia Também

Briga termina na delegacia

Laine, funcionária de um comércio próximo, descreveu a cena: "A gente teve que implorar para que o tumulto cessasse. Todos presentes estavam assustados com a violência do conflito. Quando a pedra atingiu a cabeça do agressor, houve alívio coletivo"

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à central de plantões. O caso segue em investigação para apurar responsabilidades e possíveis crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

