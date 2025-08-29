fechar
Filas e desorganização no IMIP prejudicam pacientes e acompanhantes

Frequentadores do hospital enfrentam longas esperas embaixo do sol e problemas no cadastro para atendimento; situação recorrente é denunciada

29/08/2025
Pacientes e acompanhantes que frequentam o Imip denunciam esperas longas embaixo do sol e falta de organização do hospital
Pacientes e acompanhantes que frequentam o Imip denunciam esperas longas embaixo do sol e falta de organização do hospital

O Instituto de Medicina Integral (Imip) vem sendo alvo de reclamações de pacientes e acompanhantes que frequentam o hospital, no bairro da Boa Vista, no Recife. Filas longas debaixo do sol, demora no atendimento e dificuldades no cadastro são as principais queixas relatadas.

Fila debaixo do sol

Imagens registradas no início da tarde da última quinta-feira (28) mostram filas extensas de pacientes e acompanhantes na entrada do Imip. Usuários relatam que a espera ocorre sob sol intenso, incluindo as pessoas que precisam realizar exames, consultas e tratamentos.

Os pacientes e acompanhantes denunciam, ainda, a demora no atendimento e as dificuldades no cadastro. A acompanhante de paciente oncológico contou, em entrevista à TV Jornal, que "nosso filho é paciente aqui do Imip e tem horário [de atendimento] às 13h, eu cheguei no horário, porém a gente se depara com o tamanho de fila dessa".

Dificuldade de acesso

Quem realiza tratamento no hospital há mais tempo relata que, antes, havia um cartão próprio que facilitava a entrada e evitava filas. Hoje, todos precisam passar pelo cadastro a cada visita, o que aumenta o tempo de espera e gera reclamações frequentes dos usuários.

Além disso, os entrevistados relatam que as fichas de cadastro são perdidas pelos funcionários, gerando atrasos que se acumulam e a necessidade de recadastro de quem sai das dependências do hospital por algum momento, como para alimentação.

A situação já é considerada crítica por usuários, que pedem soluções imediatas para reduzir o tempo de espera e organizar o fluxo de atendimento no hospital.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

