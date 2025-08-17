DER-PE adia operação de transporte de novas peças de passarela na BR-232, no Curado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Autarquia reforça que a retomada da operação será realizada nos próximos dias, em data a ser comunicada previamente aos motoristas

A operação, prevista para esta segunda-feira (18), com o transporte de novas peças metálicas da passarela em construção na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, foi adiada devido a ajustes necessários na logística de deslocamento.

A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

"A medida tem como objetivo assegurar a execução da atividade com o máximo de segurança e eficiência, reduzindo os impactos no tráfego da rodovia", diz, em nota, o DER-PE.

A autarquia reforça que a retomada da operação será realizada nos próximos dias, em data a ser comunicada previamente à imprensa e aos motoristas.

As demais etapas de transporte seguirão sob a coordenação do DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos. A medida tem como objetivo garantir mais segurança e fluidez no tráfego.

