São João: BR-232 tem 10 quilômetros de congestionamento na volta para casa

Principais pontos de lentidão no trânsito estão nos municípios de Vitória de Santo Antão, Moreno e Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife.

A BR-232 registrou 10 quilômetros de trânsito lento nesta terça-feira (24), no sentido Recife, durante a volta para casa do feriadão de São João. A rodovia é a principal rota para chegar e sair das cidades festivas do Agreste e do Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os principais pontos de lentidão, por volta das 13h30, eram registrados nos municípios de Vitória de Santo Antão, Moreno e Jaboatão dos Guararapes, na região do Curado.

Imagens compartilhadas pela corporação mostram longas filas de veículos na pista da BR-232, com os carros e caminhões trafegando lentamente.

Também havia retenção no trecho da rodovia que passa pela cidade de Gravatá, no sentido Recife. Um engavetamento de três carros ocorreu no local, na altura do km 72. Segundo a PRF, não houve feridos, e os veículos foram retirados da pista.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito flui sem retenções no sentido interior.

Engarrafamento na volta para casa do São João chega a 10 km na BR-232 - Divulgação/PRF

A BR-232 dá acesso a diversos polos juninos do estado, como Gravatá, Bezerros, Pesqueira, Arcoverde e Serra Talhada. A lentidão no trânsito da rodovia ocorre em todo feriadão, uma vez que muitos turistas que foram aproveitar as festas no interior voltam para casa ao mesmo tempo.

Para garantir maior fluidez no tráfego, a lombada eletrônica instalada no km 10,7 da BR-232, próxima ao Atacado dos Presentes de Jaboatão, foi desligada na última sexta-feira (20) e será religada às 5h da quarta-feira (25).