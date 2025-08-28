fechar
Insistente, Globo aposta em novo programa de humor com Tata Werneck e Eduardo Sterblitch

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/08/2025 às 16:27
A Globo não desistiu de investir no humor e cravou a data de estreia do novo programa de Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, intitulado de E.T: Edu e Tata. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A data escolhida para a estreia do programa ficou para 23 de setembro, no Multishow. Mas uma exibição na TV aberta não foi descartada pela emissora. As gravações começaram na última segunda-feira (25), nos Estúdios Globo.

Segundo o colunista, na primeira temporada, serão feitos apenas 13 episódios. A liberdade criativa vai tomar conta da atração, com bastante improvisos, sátiras da programação da emissora e muitas brincadeiras. Apesar do novo programa, Eduardo se encontra disponível para futuras novelas da Globo, assim como Tata.

Não é a primeira vez que Eduardo Sterblitch e Tata Werneck trabalham juntos. Nos anos 2010, eles protagonizaram a série de humor Shippados, que foi o último trabalho da autora Fernanda Young. A atração teve boa repercussão na época.

