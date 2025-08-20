Moradores de comunidades do Pina e Brasília Teimosa recebem óculos gratuitos em ação social
Parceria entre IJCPM, Oculum e Hospital HVisão beneficiou mais de 60 pessoas com exames oftalmológicos e entrega de óculos
Clique aqui e escute a matéria
Na manhã desta quarta-feira (20), mais de 60 moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, participaram da entrega gratuita de óculos de grau. A ação é fruto de uma parceria entre o Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), as lojas Oculum e o Hospital HVisão.
O objetivo da iniciativa é promover a conscientização sobre os cuidados com a saúde ocular e prevenir doenças que podem levar à cegueira, especialmente em populações em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não têm acesso a atendimentos oftalmológicos.
Entre os atendidos, está Edeilton Feliz Ribamar, de 67 anos, que não fazia uma consulta com oftalmologista há mais de 10 anos. “Eu sentia muita tontura e não enxergava bem, algumas pessoas eu só via como um vulto. Agora estou vendo tudo limpo. Estou muito feliz e satisfeito por ter tido essa oportunidade de ser consultado e ainda ganhar um óculos que eu mesmo escolhi”, comemorou.
Atendimento gratuito
Os beneficiados participaram da primeira etapa da ação no dia 23 de julho, quando realizaram consultas oftalmológicas para avaliação do grau. Durante o atendimento, puderam escolher as armações de seus óculos conforme suas preferências e estilo pessoal — tudo sem nenhum custo.
A entrega dos óculos aconteceu nesta quarta-feira no Instituto JCPM, localizado ao lado do shopping RioMar Recife.
Importância do cuidado com a visão
A oftalmologista Nara Galvão, que participou da ação, reforçou a importância da consulta regular. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 34% da população adulta brasileira nunca foi a um oftalmologista. A recomendação é de ao menos uma visita por ano, especialmente para pessoas com mais de 40 anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Garantir essa periodicidade é essencial para o diagnóstico precoce de doenças que, muitas vezes, são silenciosas, como o glaucoma”, explicou a médica.