Economia | Notícia

Aguardada dragagem do Porto de Suape será assinada nesta sexta; veja impactos do projeto

Obra vai ampliar profundidade do canal interno e permitirá a entrada de navios de grande porte, aumentando a competitividade do porto pernambucano

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 28/08/2025 às 16:16 | Atualizado em 28/08/2025 às 17:04
Complexo Portuário de Suape
Complexo Portuário de Suape - Divulgação

A ordem de serviço que autoriza o início das obras de dragagem do canal interno do Porto de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife, será assinada na manhã desta sexta-feira (28). O investimento será de R$ 199 milhões, sendo R$ 100 milhões do governo federal e R$ 99 milhões do governo do estado.

A obra vai ampliar a profundidade do canal para 16,4 metros, permitindo a entrada de navios de grande porte com capacidade máxima, como porta-contêineres de 366 metros, aumentando a competitividade do terminal pernambucano.

A dragagem é considerada estratégica para a expansão da movimentação de cargas em Suape e para a implantação do novo terminal de contêineres da APM Terminals (Maersk), que está investindo R$ 1,6 bilhão no terminal e cuja pedra fundamental foi lançada em novembro do ano passado.

De acordo com a administração do porto, a obra será realizada em duas fases, com prazo de seis meses para conclusão. Ao final da dragagem, Suape contará com o maior calado operacional para navios porta-contêineres entre os portos públicos do país, além do segundo maior calado para granéis líquidos.

O ato de assinatura contará com a presença da governadora Raquel Lyra (PSD) e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).

Em maio deste ano, representantes das Diretorias de Infraestrutura e de Sustentabilidade e Gestão Fundiária de Suape exibiram o projeto executivo e o cronograma de execução da obra para líderes comunitários e pescadores locais, e prestaram esclarecimentos sobre o processo de remoção de sedimentos.

O material dragado, estimado em 3,8 milhões de metros cúbicos, será destinado a uma área de bota-fora previamente licenciada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Todas as autorizações necessárias para a execução da obra já foram obtidas nos órgãos competentes, segundo a gestão do porto.

O conjunto das intervenções atende a padrões internacionais de segurança e à legislação ambiental, elevando Suape a uma posição de destaque no cenário global.

Anteriormente, o Governo Federal já havia investido na recuperação do molhe de proteção e na dragagem do canal externo por meio do Novo PAC.

Suape é um porto de águas abrigadas, tem localização estratégica e infraestrutura adequada para estimular a atração de novas rotas marítimas e atracação das maiores categorias de navios em operação com capacidade máxima de carga. O consórcio Van Oord/Jan De Nul foi o vencedor da licitação.

