APM Terminals e Senai iniciam formação em mecatrônica para suprir déficit de mão de obra em Suape

Parceria busca preparar técnicos para atuar em automação e manutenção em Suape, onde empresas relatam escassez de mão de obra qualificada

A APM Terminals Suape, em parceria com o Senai Pernambuco, deu início nesta semana ao curso de Especialização Técnica em Mecatrônica Portuária. A formação é voltada a 25 ex-alunos da instituição e busca preparar técnicos para atuar em automação, manutenção e operação de sistemas aplicados ao setor portuário. As aulas acontecem de forma presencial, na unidade do Senai em Ipojuca, com duração de sete meses.

O Complexo Industrial Portuário de Suape, que concentra mais de 28 mil empregos diretos e indiretos, enfrenta escassez de profissionais qualificados em áreas estratégicas. Segundo o Censo de Suape 2024, 78% das empresas relatam dificuldades para contratar na área administrativa; em logística, o índice é de 77%, em mecânica 61% e em química 33%.

A iniciativa reforça a conexão entre formação técnica e mercado de trabalho, em um momento de expansão das demandas portuárias no litoral sul do estado. O curso é gratuito, certificado pelo Senai e reconhecido pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).