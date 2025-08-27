fechar
JC Negócios | Notícia

Rui Costa assegura reinício das obras da Transnordestina em Pernambuco por decisão do presidente Lula

Ministro assegurou na Radio Jornal que a retomada das obras faz parte de promessa do presidente independentemente da obra até o porto de Pecém (CE).

Por Fernando Castilho Publicado em 27/08/2025 às 15:45
Ministro Rui Costa da Casa Civil assegurou o inicio das obras da ferrovia Transnordestina até Suape
Ministro Rui Costa da Casa Civil assegurou o inicio das obras da ferrovia Transnordestina até Suape - Wallisson Breno / PR

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Casa Civil, Rui Costa assegurou, nesta quarta-feira (27), no Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, com o comunicador Igor Maciel que Pernambuco terá assegurado o traçado da Transnordestina por decisão do presidente da República de modo a completar o projeto cujo traçado está sendo construído entre as cidades de Eliseu Martins (PI) e Pecém (CE).

Costa afirmou que “quem define” políticas públicas desse porte, com esse volume de investimento, não é o superintendente da Sudene. Não é o presidente do Banco do Nordeste e nem o ministro da Casa Civil.

“Quem definiu esse investimento chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Foi ele quem decidiu retomar e concluir a Transnordestina, tanto no sentido do Ceará como no sentido do Grande Recife, chegando ao Porto de Suape”, disse o ministro.

Rui Costa disse que gostaria de lembrar que quem retirou o estado do projeto foi o governo passado, numa referência à decisão tomada no final de dezembro de 2022 quando o Ministério dos Transportes aceitou a proposta da TLSA, concessionária da obra para suprimir do projeto o ramal que se dirige ao Porto de Suape.

Ricardo Stuckert
Presidente Lula da Silva com trabalhadoras e trabalhadores das obras da Transnordestina, no Distrito Suassurana. Iguatu CE. - Ricardo Stuckert

Pelo projeto do traçado original a ferrovia saía do Piauí e, em determinado ponto em Salgueiro (PE) ela se dividia em formato de um T invertido. Uma parte seguia para o Ceará (Porto de Pecém) e a outra para o Porto de Suape. Essa perna de Pernambuco foi retirada no governo anterior.

Rui Costa disse que, agora estava assegurando que o ministro dos Transportes, Renan Filho estava concluindo o projeto inicial, no trecho onde devem começar as obras públicas com investimentos federais, enquanto formatamos a concessão do restante até o Porto de Suape.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda segundo o ministro há uma dificuldade grande hoje porque o traçado original, na chegada ao Porto, foi fortemente ocupado por conjuntos habitacionais e loteamentos. Com isso, será preciso encontrar um novo percurso que respeite as questões ambientais, como os manguezais da região, já que não é possível remover todos esses conjuntos habitacionais.

Entretanto, Rui Costa assegurou que as duas coisas serão feitas em paralelo: iniciar um trecho como obra pública, com recursos do governo federal (haverá a licitação ao de dois lotes que já podem receber obras) e ao mesmo tempo será formatada e licitada a concessão para a chegada a Suape.

O projeto da do Ramal da ferrovia Transnordestina atualmente está em desenvolvimento apenas no estado do Ceará onde estão sendo assentados os trilhos e preparada a infraestrutura para acesso ao Porto de Pecém.

Em Pernambuco, segundo proposta da Infra S.A, a empresa Infra S.A é originada a partir da incorporação da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias haverá o lançamento de apenas dois trechos, os lotes 05 e 07 (ambos com 53 quilômetros).

Isso se deve ao fato de os dois já estarem de posse da empresa e com as informações básicas. Os lotes 04 (com 73 quilômetros) e 06 (com 44) ainda precisam de ações, passando por pesquisa a atualizações para finalização dos editais.

Os lotes 04 e 05 estão como percentuais de obras de 37% e 24% feitos pela antiga concessionária Transnordestina S.A. Já os lotes 06 e 07 devem começar obras do zero, já que o seu traçado foi apenas definido e demarcado. Os lotes que receberão obras estão entre as cidades de Custódia e Pesqueira, passando por Arcoverde. Os lotes 06 e 07 vão de Pesqueira a Belém de Maria, passando por Cachoeirinha.

Em março, num encontro na Fiep, o presidente da Infra S.Á, Jorge Bastos, encheu de expectativas os empresários ao anunciar que editais dos dois primeiros lotes do ramal da ferrovia Transnordestina que corta o Estado em direção ao porto de Suape.

Ele admitiu que não tenha como gastar os R$450 milhões alocados no Orçamento Geral da União de 2025 para a obras dentro do orçamento do Novo PAC. Mas esclareceu que o que não for gasto ficará na rubrica restos a pagar em 2026, já que dentro do Ministério dos Transportes a obra tem prioridade.

Leia também

APM Terminals e Senai iniciam formação em mecatrônica para suprir déficit de mão de obra em Suape
Qualificação

APM Terminals e Senai iniciam formação em mecatrônica para suprir déficit de mão de obra em Suape
Presidente de Suape almeja terminal de minérios, mas depende da Transnordestina para avançar
AMPLIAÇÃO

Presidente de Suape almeja terminal de minérios, mas depende da Transnordestina para avançar

Compartilhe

Tags