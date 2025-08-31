Sport perde para o Vasco em casa e segue a passos firmes rumo ao rebaixamento no Brasileirão
Sport encarou o Vasco neste domingo (31), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O Sport segue decepcionando a sua torcida no Brasileirão. Desta vez, a sina de seguir sem vencer na Ilha do Retiro ocorreu na derrota por 3 a 2 para o Vasco, neste domingo (31), pela 22ª rodada. Apesar do apoio dos 15 mil leoninos, que ainda foram para a Ilha na esperança de finalmente ver in loco uma vitória rubro-negra, o Leão novamente foi mal em campo, demonstrando fragilidades tanto na parte ofensiva como defensiva.
O time carioca abriu o placar com Nuno Moreira, com menos de dez minutos do primeiro tempo. O Sport até reagiu e empatou com Lucas Lima, de pênalti. Mas já no fim no primeiro tempo e começo do segundo, sofreu dois gols, mostrando a sina de um time que está cada jogo mais próximo do rebaixamento para a Série B do ano que vem. Ramon descontou no segundo tempo, mas nada que mudasse o cenário do jogo.
Com o resultado, o Sport estaciona nos 10 pontos, em último lugar, enquanto o Vasco chega a 22 pontos e, pelo menos momentaneamente, respira fora da zona de rebaixamento, em 15º. Após a pausa da Data Fifa, o Sport visita o Bragantino no domingo (14), às 11h, em Bragança Paulista, enquanto o Vasco recebe o Ceará no mesmo dia, às 20h30, em São Januário.
Como foi o jogo?
O Vasco começou melhor e abriu o placar logo aos 7 minutos. Em jogada pela direita, Puma Rodríguez cruzou rasteiro para Nuno Moreira, que bateu forte para fazer 1 a 0. A abertura de placar por parte dos visitantes já demonstrava o que viria pela frente para a noite do rubro-negro.
Só que antes disso, o Sport deu um fio de esperança aos 23 minutos, quando Matheus Alexandre sofreu pênalti e Lucas Lima converteu a cobrança para empatar.
O time rubro-negro até cresceu e pressionou, mas voltou a falhar atrás e a pagar caro por isso. Aos 42 minutos, após erro do zagueiro João Silva, que perdeu a bola na saída de jogo, Philippe Coutinho recebeu cruzamento de Nuno Moreira e bateu de primeira para recolocar o Vasco em vantagem. A falha gerou forte reação negativa da torcida do Sport, que passou a vaiar o defensor durante o restante da partida.
No segundo tempo, o time carioca manteve a postura ofensiva. Logo aos 3 minutos, Vegetti converteu pênalti sofrido por Lucas Freitas e ampliou o placar para 3 a 1. Depois disso, o Vasco passou a administrar a vantagem e continuou mais perigoso, enquanto o Sport teve dificuldades para criar.
O placar negativo gerou vários protestos por parte da torcida do Sport, que criticou o time e a diretoria. É verdade que o gol de Ramon aos 28 minutos do segundo tempo trouxe novamente uma certa empolgação por parte dos rubro-negros. Muito porque o técnico Daniel Paulista fez substituições jogando o time para cima.
Mas com dificuldades na criação, e principalmente na finalização, o Leão não conseguiu o empate, que já seria péssimo dado o contexto do time, que precisa de nada mais do que 12 vitórias para atingir a pontuação considerada ideal para escapar do rebaixamento.
Ficha do jogo – Sport 2x3 Vasco
Sport: Gabriel; Aderlan (Kevyson), João Silva (Pablo), Ramon Menezes e Matheus Alexandre; Rivera, Zé Lucas (Romarinho) e Matheuzinho (Atencio); Lucas Lima, Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros (Lucas Olvieira), Jair (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (David); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Ramón Díaz.
Competição: Brasileirão (22ª rodada). Local: Ilha do Retiro, Recife-PE. Árbitro: Raphael Claus (SP). Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Jovertom Wesley de Souza Lima (SP). Gols: Nuno Moreira (Vasco) aos 7 minutos do 1º T, Lucas Lima (Sport) aos 24 minutos do 1º T e Philipppe Coutinho (Vasc) aos 42 minutos do 1º T; Vegetti (Vasco) aos 3 minutos do 2ª T, Ramon (Sport) aos 28 minutos do 2º T. Cartões Amarelos: Hugo Moura (Vasco), Lucas Lima (Sport) e Derik (Sport). Público: 15.434. Renda: R$ 601.680.