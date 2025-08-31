fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (31/08)? Veja programação completa

Globo transmitirá duas partidas da 22ª rodada da Série A do Brasileirão neste domingo (31de agosto); veja horário e programação da emissora

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 1:03 | Atualizado em 31/08/2025 às 1:06
Futebol na Globo 2025
Futebol na Globo 2025 - Reprodução

Domingo é dia de futebol na tv aberta e neste dia 31 de agosto duas partidas da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, a partir das 16h, horário de Brasília.

Flamengo x Grêmio, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, e Santos x Fluminense, que acontece na Vila Belmiro, em Santos.

O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.

Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay.

Links oficiais e como assistir o Brasileirão ao vivo e online com imagens de graça pelo Globoplay

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Acompanhe os resultados ao vivo

Flamengo x Grêmio

Santos x Fluminense

