Transmissão Ceará x Juventude ao vivo online: confira onde assistir

Décimo colocado na competição, o Vozão vem de empate em duelo contra o Grêmio. Jaconero, por outro lado, está na zona de rebaixamento
Neste sábado, (30/08), às 16h00 (horário de Brasília), o Ceará recebe o Juventude na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.
Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.
Como chegam as equipes
O Ceará, que ocupa o 10º lugar com 26 pontos, chega ao jogo embalado pelo empate sem gols com o Grêmio fora de casa e busca reencontrar o caminho das vitórias para manter viva a chance de brigar no G6.
Do outro lado, o Juventude chega pressionado na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 18 pontos, após a derrota em casa por 3 a 1 para o Botafogo, que interrompeu uma série de três jogos de invencibilidade.
Ficha técnica
- Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 22
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Richardson, Diego, Lourenço e Galeano; Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.