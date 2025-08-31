Globo AO VIVO GRÁTIS (3108): Saiba como assistir Flamengo x Grêmio e Santos x Fluminense de graça pelo Globoplay
Partidas da 22ª rodada estão marcadas para às 16h, horário de Brasília; confira programação local e veja como assistir sem pagar nada pela internet
A Globo transmite duas partidas da 22ª rodada do Brasileirão 2025 neste domingo (31).
Flamengo x Grêmio, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, e Santos x Fluminense, que acontece na Vila Belmiro, em Santos. Ambas as partidas estão marcadas para às 16h, horário de Brasília.
O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.
Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay, serviço de streaming da emissora que fornece toda a programação do canal na tv aberta de forma gratuita para não assinantes.
Saiba como assistir futebol de graça no Globoplay
Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.
Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.
Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.
* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN
Acompanhe os resultados ao vivo
Flamengo x Grêmio
Santos x Fluminense