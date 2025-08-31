fechar
Globo AO VIVO GRÁTIS (3108): Saiba como assistir Flamengo x Grêmio e Santos x Fluminense de graça pelo Globoplay

Partidas da 22ª rodada estão marcadas para às 16h, horário de Brasília; confira programação local e veja como assistir sem pagar nada pela internet

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 14:30
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Globo transmite duas partidas da 22ª rodada do Brasileirão 2025 neste domingo (31).

Flamengo x Grêmio, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, e Santos x Fluminense, que acontece na Vila Belmiro, em Santos. Ambas as partidas estão marcadas para às 16h, horário de Brasília.

O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.

Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay, serviço de streaming da emissora que fornece toda a programação do canal na tv aberta de forma gratuita para não assinantes.

Saiba como assistir futebol de graça no Globoplay

Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN

Acompanhe os resultados ao vivo

Flamengo x Grêmio

Santos x Fluminense

