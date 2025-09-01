Quando o Brasileirão Série A 2025 de volta? Veja tabela após a Data FIFA de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As principais competições do futebol brasileiro pausam devido aos jogos das seleções, para que os clubes não entrem em campo desfalcados

O fim da 22ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 marcou o início da breve pausa para a Data FIFA, que ocorre de 01 a 09 de setembro, para as Eliminatórias da Copa de 2026.

Por exemplo, a Seleção Brasileira enfrenta Chile e Bolívia pela 17ª e 18ª rodada. O Brasil já tem uma das cinco vagas diretas para o Mundial. Mas, tenha calma, a competição vai voltar!

Isso porque a briga pelo título, por vaga na Libertadores e a fuga do rebaixamento estão acirradas. A seguir, confira como ficou a classificação e os confrontos da próxima rodada.

Jogos da 23ª rodada, datas e horários

A 23ª rodada será disputada entre os dias 13, 14 e 15 de setembro, e já traz confrontos que podem mudar a cara do campeonato, seja na ponta da tabela ou na parte de baixo.

13 de setembro (sábado)

16h - Grêmio x Mirassol

16h - Fortaleza x Vitória

18h30 - Palmeiras x Internacional

21h - Fluminense x Corinthians

14 de setembro (domingo)

11h - Red Bull Bragantino x Sport

16h - Atlético-MG x Santos

16h - Juventude x Flamengo

17h30 - São Paulo x Botafogo



20h30 - Vasco da Gama x Ceará



15 de setembro (segunda-feira)

20h - Bahia x Cruzeiro

Classificação da Série A 2025 após a 22ª rodada

A paralisação da competição deixou a classificação assim: Flamengo segue na liderança, com Cruzeiro e Palmeiras na cola, enquanto a zona de rebaixamento está o Sport na lanterna.

Posição | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |

| 1º | Flamengo | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | +35 |



| 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | +35 | | 2º | Cruzeiro | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | +20 |



| 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | +20 | | 3º | Palmeiras | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 |



| 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | | 4º | Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 |



| 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | | 5º | Botafogo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | +17 |



| 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | +17 | | 6º | Mirassol | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | +15 |



| 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | +15 | | 7º | São Paulo | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 |



| 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 | | 8º | Red Bull Bragantino | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 |



| 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | | 9º | Fluminense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |



| 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | | 10º | Internacional | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |



| 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | | 11º | Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |



| 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 | | 12º | Corinthians | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 |



| 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | | 13º | Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |



| 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | | 14º | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |



| 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | | 15º | Vasco da Gama | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 |



| 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | | 16º | Santos | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 |



| 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | | 17º | Vitória | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 |



| 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 | | 18º | Juventude | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 |



| 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 | | 19º | Fortaleza | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 |



| 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 | | 20º | Sport | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 33 | -19 |

Obs: times possuem jogos atrasados, por isso o número de partidas varia.*