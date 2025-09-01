fechar
Quando o Brasileirão Série A 2025 de volta? Veja tabela após a Data FIFA de setembro

As principais competições do futebol brasileiro pausam devido aos jogos das seleções, para que os clubes não entrem em campo desfalcados

Por Robert Sarmento Publicado em 01/09/2025 às 11:32 | Atualizado em 01/09/2025 às 11:43
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique
O fim da 22ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 marcou o início da breve pausa para a Data FIFA, que ocorre de 01 a 09 de setembro, para as Eliminatórias da Copa de 2026.

Por exemplo, a Seleção Brasileira enfrenta Chile e Bolívia pela 17ª e 18ª rodada. O Brasil já tem uma das cinco vagas diretas para o Mundial. Mas, tenha calma, a competição vai voltar!

Isso porque a briga pelo título, por vaga na Libertadores e a fuga do rebaixamento estão acirradas. A seguir, confira como ficou a classificação e os confrontos da próxima rodada.

Jogos da 23ª rodada, datas e horários

A 23ª rodada será disputada entre os dias 13, 14 e 15 de setembro, e já traz confrontos que podem mudar a cara do campeonato, seja na ponta da tabela ou na parte de baixo. 

13 de setembro (sábado)

  • 16h - Grêmio x Mirassol
  • 16h - Fortaleza x Vitória
  • 18h30 - Palmeiras x Internacional
  • 21h - Fluminense x Corinthians

14 de setembro (domingo)

  • 11h - Red Bull Bragantino x Sport
  • 16h - Atlético-MG x Santos
  • 16h - Juventude x Flamengo
  • 17h30 - São Paulo x Botafogo
  • 20h30 - Vasco da Gama x Ceará

15 de setembro (segunda-feira)

  • 20h - Bahia x Cruzeiro

Classificação da Série A 2025 após a 22ª rodada

A paralisação da competição deixou a classificação assim: Flamengo segue na liderança, com Cruzeiro e Palmeiras na cola, enquanto a zona de rebaixamento está o Sport na lanterna.

  • Posição | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |

  • | 1º | Flamengo | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | +35 |
  • | 2º | Cruzeiro | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | +20 |
  • | 3º | Palmeiras | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 |
  • | 4º | Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 |
  • | 5º | Botafogo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | +17 |
  • | 6º | Mirassol | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | +15 |
  • | 7º | São Paulo | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 |
  • | 8º | Red Bull Bragantino | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 |
  • | 9º | Fluminense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
  • | 10º | Internacional | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
  • | 11º | Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
  • | 12º | Corinthians | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 |
  • | 13º | Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |
  • | 14º | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
  • | 15º | Vasco da Gama | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 |
  • | 16º | Santos | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 |
  • | 17º | Vitória | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 |
  • | 18º | Juventude | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 |
  • | 19º | Fortaleza | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 |
  • | 20º | Sport | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 33 | -19 |

Obs: times possuem jogos atrasados, por isso o número de partidas varia.*

