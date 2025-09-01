Quando o Brasileirão Série A 2025 de volta? Veja tabela após a Data FIFA de setembro
As principais competições do futebol brasileiro pausam devido aos jogos das seleções, para que os clubes não entrem em campo desfalcados
O fim da 22ª rodada do Brasileirão da Série A 2025 marcou o início da breve pausa para a Data FIFA, que ocorre de 01 a 09 de setembro, para as Eliminatórias da Copa de 2026.
Por exemplo, a Seleção Brasileira enfrenta Chile e Bolívia pela 17ª e 18ª rodada. O Brasil já tem uma das cinco vagas diretas para o Mundial. Mas, tenha calma, a competição vai voltar!
Isso porque a briga pelo título, por vaga na Libertadores e a fuga do rebaixamento estão acirradas. A seguir, confira como ficou a classificação e os confrontos da próxima rodada.
Jogos da 23ª rodada, datas e horários
A 23ª rodada será disputada entre os dias 13, 14 e 15 de setembro, e já traz confrontos que podem mudar a cara do campeonato, seja na ponta da tabela ou na parte de baixo.
13 de setembro (sábado)
- 16h - Grêmio x Mirassol
- 16h - Fortaleza x Vitória
- 18h30 - Palmeiras x Internacional
- 21h - Fluminense x Corinthians
14 de setembro (domingo)
- 11h - Red Bull Bragantino x Sport
- 16h - Atlético-MG x Santos
- 16h - Juventude x Flamengo
- 17h30 - São Paulo x Botafogo
- 20h30 - Vasco da Gama x Ceará
15 de setembro (segunda-feira)
- 20h - Bahia x Cruzeiro
Classificação da Série A 2025 após a 22ª rodada
A paralisação da competição deixou a classificação assim: Flamengo segue na liderança, com Cruzeiro e Palmeiras na cola, enquanto a zona de rebaixamento está o Sport na lanterna.
Posição | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
- | 1º | Flamengo | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | +35 |
- | 2º | Cruzeiro | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | +20 |
- | 3º | Palmeiras | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 |
- | 4º | Bahia | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 |
- | 5º | Botafogo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | +17 |
- | 6º | Mirassol | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | +15 |
- | 7º | São Paulo | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | +3 |
- | 8º | Red Bull Bragantino | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 |
- | 9º | Fluminense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
- | 10º | Internacional | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
- | 11º | Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
- | 12º | Corinthians | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 |
- | 13º | Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |
- | 14º | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
- | 15º | Vasco da Gama | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 |
- | 16º | Santos | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 |
- | 17º | Vitória | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | -13 |
- | 18º | Juventude | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 |
- | 19º | Fortaleza | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 |
- | 20º | Sport | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | 33 | -19 |
Obs: times possuem jogos atrasados, por isso o número de partidas varia.*