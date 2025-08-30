Chaveamento Série C: grupos, tabela, ordem de jogos e possíveis datas
Primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (30), com a definição de todos os oito classificados à segunda fase
Neste sábado (30), a Série C do Campeonato Brasileiro teve a definição oficial dos grupos da segunda fase, com a realização da última rodada da 1ª fase. Melhor para Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta, que seguem na competição, mantendo o sonho do acesso.
A partir de agora, as equipes serão definidas em dois grupos com 4 times cada. O Grupo A terá Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. A equipe gaúcha terminou a primeira fase na liderança isolada, enquanto Londrina e São Bernardo aparecem empatados com 30 pontos, e o Floresta garantiu a última vaga do G-8 com 27 pontos.
No Grupo B, ficaram Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. A Ponte Preta e o Náutico terminaram empatados com 36 pontos, mostrando força ao longo da competição, enquanto Brusque e Guarani asseguraram suas classificações na reta final.
Nas chaves, serão jogos e ida e volta, totalizando seis partidas. Ao fim das partidas, as duas melhores equipes de cada chave sobem de divisão.
Chaveamento da Série C
Grupos
Grupo A
- 1º – Caxias (37 pts)
- 4º – Londrina (30 pts)
- 5º – São Bernardo (30 pts)
- 8º – Floresta (27 pts)
Grupo B
- 2º – Ponte Preta (36 pts)
- 3º – Náutico (36 pts)
- 6º – Brusque (28 pts)
- 7º – Guarani (27 pts)
Jogos da Segunda Fase
Datas e horários ainda serão marcados pela CBF.
1ª Rodada – 06/09 (sáb) ou 07/09 (dom)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Grupo A: Floresta x Caxias | São Bernardo x Londrina
- Grupo B: Guarani x Ponte Preta | Brusque x Náutico
2ª Rodada – 13/09 (sáb) ou 14/09 (dom)
- Grupo A: Londrina x Floresta | Caxias x São Bernardo
- Grupo B: Náutico x Guarani | Ponte Preta x Brusque
3ª Rodada – 20/09 (sáb) ou 21/09 (dom)
- Grupo A: Floresta x São Bernardo | Londrina x Caxias
- Grupo B: Guarani x Brusque | Náutico x Ponte Preta
4ª Rodada – 27/09 (sáb) ou 28/09 (dom)
- Grupo A: São Bernardo x Floresta | Caxias x Londrina
- Grupo B: Brusque x Guarani | Ponte Preta x Náutico
5ª Rodada – 04/10 (sáb) ou 05/10 (dom)
- Grupo A: Floresta x Londrina | São Bernardo x Caxias
- Grupo B: Guarani x Náutico | Brusque x Ponte Preta
6ª Rodada – 11/10 (sáb) ou 12/10 (dom)
- Grupo A: Caxias x Floresta | Londrina x São Bernardo
- Grupo B: Ponte Preta x Guarani | Náutico x Brusque