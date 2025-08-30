Chaveamento Série C: grupos, tabela, ordem de jogos e possíveis datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (30), com a definição de todos os oito classificados à segunda fase

Neste sábado (30), a Série C do Campeonato Brasileiro teve a definição oficial dos grupos da segunda fase, com a realização da última rodada da 1ª fase. Melhor para Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, Brusque, Guarani e Floresta, que seguem na competição, mantendo o sonho do acesso.

A partir de agora, as equipes serão definidas em dois grupos com 4 times cada. O Grupo A terá Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. A equipe gaúcha terminou a primeira fase na liderança isolada, enquanto Londrina e São Bernardo aparecem empatados com 30 pontos, e o Floresta garantiu a última vaga do G-8 com 27 pontos.

No Grupo B, ficaram Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. A Ponte Preta e o Náutico terminaram empatados com 36 pontos, mostrando força ao longo da competição, enquanto Brusque e Guarani asseguraram suas classificações na reta final.

Nas chaves, serão jogos e ida e volta, totalizando seis partidas. Ao fim das partidas, as duas melhores equipes de cada chave sobem de divisão.

Chaveamento da Série C

Grupos

Grupo A

1º – Caxias (37 pts)

4º – Londrina (30 pts)

5º – São Bernardo (30 pts)

8º – Floresta (27 pts)

Grupo B

2º – Ponte Preta (36 pts)

3º – Náutico (36 pts)

6º – Brusque (28 pts)

7º – Guarani (27 pts)

Jogos da Segunda Fase



Datas e horários ainda serão marcados pela CBF.

1ª Rodada – 06/09 (sáb) ou 07/09 (dom)

Grupo A: Floresta x Caxias | São Bernardo x Londrina

Grupo B: Guarani x Ponte Preta | Brusque x Náutico

2ª Rodada – 13/09 (sáb) ou 14/09 (dom)

Grupo A: Londrina x Floresta | Caxias x São Bernardo

Grupo B: Náutico x Guarani | Ponte Preta x Brusque

3ª Rodada – 20/09 (sáb) ou 21/09 (dom)

Grupo A: Floresta x São Bernardo | Londrina x Caxias

Grupo B: Guarani x Brusque | Náutico x Ponte Preta

4ª Rodada – 27/09 (sáb) ou 28/09 (dom)

Grupo A: São Bernardo x Floresta | Caxias x Londrina

Grupo B: Brusque x Guarani | Ponte Preta x Náutico

5ª Rodada – 04/10 (sáb) ou 05/10 (dom)

Grupo A: Floresta x Londrina | São Bernardo x Caxias

Grupo B: Guarani x Náutico | Brusque x Ponte Preta

6ª Rodada – 11/10 (sáb) ou 12/10 (dom)