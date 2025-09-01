Centro de Convenções de Pernambuco divulga agenda de setembro

Diversão garantida para os pequenos

Abrindo a programação, Luccas Neto se apresenta no dia 7 de setembro, trazendo ao Recife o espetáculo que mistura música, humor e aventuras educativas. Já no dia 21 de setembro, é a vez do público conhecer Belinha, em um show interativo e cheio de energia para as crianças.

Risadas com os gigantes do stand up

O humor também tem espaço garantido em setembro. O comediante e professor Diogo Almeida, sucesso nas redes sociais, se apresenta no dia 12 de setembro. Nos dias 13 e 14 de setembro, quem retorna ao Recife é Whindersson Nunes.

Francisco: um instrumento de paz

Entre os destaques da agenda, o Teatro recebe ainda o espetáculo “Francisco – Um Instrumento de Paz”, no dia 19 de setembro, inspirado na vida e no legado de São Francisco de Assis, em uma experiência que mistura música, teatro e espiritualidade.

Programação completa – Setembro 2025 07/09 – Luccas Neto (Infantil)

12/09 – Diogo Almeida (Stand Up Comedy)

13 e 14/09 – Whindersson Nunes (Stand Up Comedy)

19/09 – Espetáculo Francisco – Um Instrumento de Paz

21/09 – Show da Belinha (Infantil)

27 e 28/09 – Espetáculo com Henry & Klaus Ingressos disponíveis no site oficial

Feiras no pavilhão

Além da programação cultural, o pavilhão do Cecon recebe em setembro três grandes feiras que já são referência em seus setores e movimentam a economia local:

AGRINORDESTE (04 a 07 de setembro) – Considerada a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste, reunindo produtores rurais, empresas, pesquisadores e especialistas, com novidades em tecnologia agrícola, pecuária, fruticultura, horticultura e sustentabilidade.

MARA CAKES (05 a 07 de setembro) – Feira dedicada ao universo da confeitaria, panificação e doces, atraindo profissionais e apaixonados pela arte de adoçar a vida, com exposição de produtos, workshops, palestras e concursos.

AUTONOR (07 a 20 de setembro) – Um dos maiores eventos automotivos do país, apresentando novidades em peças, acessórios, serviços e soluções para o setor de reparação automotiva, reunindo marcas nacionais e internacionais.

Essas feiras reforçam a vocação do Centro de Convenções para o setor de negócios (MICE), movimentando hotéis, restaurantes, transporte e toda a cadeia turística da região.