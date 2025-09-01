fechar
Agenda | Notícia

Mostra DiverCIDADES abre Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ com oficinas, cinema e festa gratuita no Cais do Sertão

Evento acontece no dia 13 de setembro no Cais do Sertão, com oficinas, exibição de filmes, performances e shows com entrada gratuita

Por Catêrine Costa Publicado em 01/09/2025 às 13:47
Semana do Orgulho LGBTQIAPN terá início com a Mostra DiverCIDADES, que traz programação gratuita com oficina, exibição de curtas, performances e festa com DJs
Semana do Orgulho LGBTQIAPN terá início com a Mostra DiverCIDADES, que traz programação gratuita com oficina, exibição de curtas, performances e festa com DJs - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Mostra DiverCIDADES abre oficialmente a Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ em Pernambuco no próximo dia 13 de setembro, véspera da Parada da Diversidade de Pernambuco, no Cais do Sertão. Com o tema da campanha deste ano, “Ocupe a cidade e viva esse orgulho”, a programação celebra a diversidade e a representatividade, reunindo arte, música e cultura, com prioridade para artistas e produções LGBTQIA+.

A manhã será dedicada à Oficina de Direção Criativa para DJs com IDLibra, das 9h às 13h, abordando técnicas e fundamentos de mixagem com uma das DJs mais potentes da cena pernambucana. Os interessados podem realizar inscrição até o dia 3 de setembro neste link: Inscreva-se aqui . O resultado será divulgado no dia 5 de setembro.

Às 14h acontece o CineMONA, com exibição de dois curtas-metragens LGBTQIA+ pernambucanos, seguidos de bate-papo com os realizadores, proporcionando espaço de reflexão sobre representatividade e produção audiovisual local. Ingressos em breve.

Encerrando a programação, a partir das 16h30, a Festa da DiverCIDADE começa com MiniBall + LipSync, um show inspirado na febre das redes e da TV, com drags interpretando músicas famosas, seguido das categorias Vogue Performance, Runway e Realness, em performances cheias de estilo e representatividade.

A partir das 18h, DJs Nadejda, Iury Andrew e IDLibra comandam a pista no vão livre do Cais do Sertão até a meia-noite. Os ingressos são gratuitos e podem ser emitidos acessando: Emitir ingresso gratuitamente .

Uma das idealizadoras do evento, Nina Poison, afirma: “Queremos criar um espaço onde a política e a arte se encontrem de forma viva e acessível. Em um mundo cada vez mais digital, este é um convite para encontros reais, para celebrar a diversidade e a criatividade de diferentes linguagens em um mesmo lugar”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Motoristas de app em Recife: lucro R$ 2.200 e jornada exaustiva
Cidades

Motoristas de app em Recife: lucro R$ 2.200 e jornada exaustiva
Chances de rebaixamento do Sport: 1 vitória em 20 jogos na Série A 2025! Números apontam queda iminente
Brasileirão

Chances de rebaixamento do Sport: 1 vitória em 20 jogos na Série A 2025! Números apontam queda iminente

Compartilhe

Tags