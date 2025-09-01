Mostra DiverCIDADES abre Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ com oficinas, cinema e festa gratuita no Cais do Sertão
Evento acontece no dia 13 de setembro no Cais do Sertão, com oficinas, exibição de filmes, performances e shows com entrada gratuita
A Mostra DiverCIDADES abre oficialmente a Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ em Pernambuco no próximo dia 13 de setembro, véspera da Parada da Diversidade de Pernambuco, no Cais do Sertão. Com o tema da campanha deste ano, “Ocupe a cidade e viva esse orgulho”, a programação celebra a diversidade e a representatividade, reunindo arte, música e cultura, com prioridade para artistas e produções LGBTQIA+.
A manhã será dedicada à Oficina de Direção Criativa para DJs com IDLibra, das 9h às 13h, abordando técnicas e fundamentos de mixagem com uma das DJs mais potentes da cena pernambucana. Os interessados podem realizar inscrição até o dia 3 de setembro neste link: Inscreva-se aqui . O resultado será divulgado no dia 5 de setembro.
Às 14h acontece o CineMONA, com exibição de dois curtas-metragens LGBTQIA+ pernambucanos, seguidos de bate-papo com os realizadores, proporcionando espaço de reflexão sobre representatividade e produção audiovisual local. Ingressos em breve.
Encerrando a programação, a partir das 16h30, a Festa da DiverCIDADE começa com MiniBall + LipSync, um show inspirado na febre das redes e da TV, com drags interpretando músicas famosas, seguido das categorias Vogue Performance, Runway e Realness, em performances cheias de estilo e representatividade.
A partir das 18h, DJs Nadejda, Iury Andrew e IDLibra comandam a pista no vão livre do Cais do Sertão até a meia-noite. Os ingressos são gratuitos e podem ser emitidos acessando: Emitir ingresso gratuitamente .
Uma das idealizadoras do evento, Nina Poison, afirma: “Queremos criar um espaço onde a política e a arte se encontrem de forma viva e acessível. Em um mundo cada vez mais digital, este é um convite para encontros reais, para celebrar a diversidade e a criatividade de diferentes linguagens em um mesmo lugar”.