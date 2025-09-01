Laís Senna faz show de pré-lançamento do disco "Nordeste Vermelho Coração" no Recife

Cantando um Nordeste pulsante, político, feminino, cheio de acorde, de raiz e de futuro, a artista Laís Senna apresenta, na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 19h, suas rubras esperanças e convicções musicais, em show inédito, no Teatro do Parque.

A apresentação marca o pré-lançamento do disco “Nordeste Vermelho Coração”, que Laís deve lançar ainda esse ano, com repertório de canções autorais e a especialíssima participação de parceiros como Juliano Holanda, Isabela Moraes, Teu, Matheus de Bezerra, Fatel e Felipe Costta, que cantam e contam com Laís as histórias de um Nordeste vivo e em constante transformação. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Combinando música, dança e poesia, o espetáculo vibrante e intenso, que contará com as participações de Poli e Felipe Costta, além da luxuosa abertura de Carlos Filho, apresentará o repertório do disco e outros sucessos que marcam a trajetória da artista, nascida no Recife, que estuda música desde os seis anos de idade. “Só no Conservatório Pernambucano de Música, passei 12 anos”, conta Laís, que protagoniza uma nova geração de defensores do frevo e autêntico forró nordestino, sem abrir mão de celebrar as referências sonoras contemporâneas.

“Falar sobre o Nordeste é falar do mundo inteiro, a partir do Nordeste. Tratar desse território é uma escolha bem política e muito natural/intuitiva também, porque minhas referências, minhas escolas de arte são todas bem nordestinas. Mas minha música é universal. Não é porque tem raízes bem fincadas, que se restringe. Pelo contrário: quanto mais funda a raiz, mais frondosa a copa da árvore”, diz a cantora, compositora, bailarina e atriz, que define seu primeiro disco como uma demarcação de sua geografia e seus territórios musicais e da força de sua geração.

A esse orgulhoso senso de pertencimento, que cresce junto com a autoestima musical e artística nordestina, Laís costuma dar o nome de futuro: uma consciência transformadora, que inventa novas capacidades e vontades coletivas de mobilizar, transformar e festejar uma cultura em seu chão e dele em diante.

“Essa nova cena musical nordestina é tão preciosa, que, na minha opinião, lançou os dois maiores discos de forró da década: ‘Sarah Leandro e o Forró de Bodocó’ e ‘Mistério de uma Noite de Forró’, de Felipe Costta”, celebra a artista. E garante: há muitos outros grandes nomes. “Jessica Caetano, de Triunfo; Carlos Filho, de Serra Talhada; Poli, Larissa Lisboa e Matheus Bezerra, do Recife; Nailson, Mestre B e Mestre Anderson Miguel, de Nazaré da Mata; Orquestra de Bolso, de Olinda; Vitória do Pife, de Caruaru; Bella Karrun, de Garanhuns; Agda, de Santa Cruz: só para citar alguns”.

Recém-chegada de uma turnê no sudeste, onde realizou o pré-lançamento do seu álbum no Teatro do BNDES, no Rio de Janeiro, na Casa de Francisca e no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, Laís diz que “Nordeste Vermelho Coração”, disco que inaugura suas narrativas musicais, é, acima de tudo, a celebração da voz de uma mulher. “Componho e canto para dizer quem sou: uma mulher jovem, nordestina, parda e sonhadora, que se dá a devida importância e faz do direito e da potência de existir, uma revolução. Carrego na voz minha verdade: tudo que aprendi com a cultura popular nordestina é o chão de onde venho e onde escolho seguir pisando, ainda que corra o mundo inteiro.”