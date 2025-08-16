fechar
Política | Notícia

Em evento com cadetes no Rio, Raquel Lyra destaca implantação da Escola de Sargentos em Pernambuco

Governadora entregou em mãos, simbolicamente, o espadim a dois dos 14 cadetes pernambucanos que estão iniciando na carreira militar

Por JC Publicado em 16/08/2025 às 19:46
Raquel Lyra entrega Espadim a cadetes pernambucanos na Academia Militar das Agulhas Negras
Raquel Lyra entrega Espadim a cadetes pernambucanos na Academia Militar das Agulhas Negras - Camila Souza/Secom

A governadora Raquel Lyra participou, neste sábado (16), da cerimônia de entrega dos espadins aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, no Rio de Janeiro. A gestora fez a entrega simbólica a dois dos 14 pernambucanos que estão iniciando na carreira militar. 

Acompanhada do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, Raquel destacou a importância da implementação da Escola de Sargentos do Exército (ESE), que terá sede no Grande Recife.

"Resende foi transformada pela AMAN, e tenho certeza de que Pernambuco também será com a nova Escola de Sargentos, que possibilitará a criação de novas raízes e manutenção de antigas tradições, garantindo que as futuras gerações militares valorizem a democracia e soberania do Brasil", declarou.

A cerimônia, organizada pelo Comando Militar do Exército, é uma das mais importantes na formação de líderes das Forças Armadas no Brasil.

Os cadetes recebem a comenda após 20 meses de formação e portam o espadim — uma réplica em miniatura da espada invicta do Duque de Caxias — até o período final do curso, quando o devolvem e recebem a espada de oficial.

ESCOLA DE SARGENTOS DE PERNAMBUCO

O pacto do Exército Brasileiro para a construção da unidade foi firmado com o governo de Pernambuco em 2022.

Em maio de 2023, a atual gestão instalou um grupo de trabalho para implantação da ESE. Ao longo dos últimos anos, o Executivo tem feito tratativas permanentes para garantir que os arredores da instalação recebam a infraestrutura adequada, respeitando todos os princípios de preservação.

O projeto estruturador contará com investimentos na ordem de R$ 1,74 bilhão, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos.

