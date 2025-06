Obras da Escola de Sargentos do Exército começarão em 2027, afirma general

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com previsão de conclusão em 2034, Escola de Sargentos será a maior da América Latina e promete transformar o entorno com infraestrutura e preservação

Projeto estratégico para o Exército e com grande potencial de impacto socioeconômico em Pernambuco, a Escola de Sargentos terá as obras iniciadas em 2027, segundo afirmou o general Joarez Alves Pereira Júnior, gerente do programa da instituição, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (25).

A construção será feita no entorno de Aldeia, entre os municípios de Paudalho, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Abreu e Lima.

O empreendimento é orçado em R$ 1,7 bilhão e deverá gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos, com expectativa de injetar R$ 250 milhões anuais na economia do estado apenas com a folha de pagamento.

Segundo o general, cronograma está dentro do planejado. Neste momento, a fase em curso se concentra nos projetos executivos e na análise ambiental da área destinada à escola, conduzida em Brasília pela Diretoria de Projetos de Engenharia do Exército.

“Estamos agora na etapa de fazer o estudo ambiental daquela área. Tínhamos um estudo preliminar e agora estamos fazendo um mais aprofundado, que vai orientar inclusive as ações de compensação ambiental”, afirmou o militar.

As obras físicas no terreno, segundo o cronograma apresentado, começarão em 2027.

General Joarez Alves Pereira Júnior é gerente de Programa da Escola de Sargentos do Exército - ARTUR BORBA / JC IMAGENS

Exército destaca compromisso ambiental

Joarez reforçou que a área escolhida tem importância ecológica e é, em parte, preservada justamente pela presença do Exército, que patrulha e cuida da região desde a Segunda Guerra Mundial. Ele destacou que a intervenção no território será mínima.

“É uma área de mais de 7.500 hectares, onde necessitamos somente de 90 hectares. Dá pouco mais de 1% da área total. Mesmo assim, todas as ações para compensar aquilo que for suprimido estão sendo adotadas”, afirmou.

Medidas mitigadoras já estão previstas no projeto de engenharia, como preservação de nascentes, manutenção de bacias de retenção e respeito à distância de cursos d’água.

Entre as medidas de infraestrutura em curso, o general destacou a importância da malha viária de acesso à escola, que está sob responsabilidade do Governo de Pernambuco. Duas vias principais serão requalificadas: a PE-027 e a Estrada do Mussurepe, que liga a região de Aldeia à BR-408.

“Essas estradas estão no pacote de requalificação porque são as vias de acesso até o local da escola”, explicou. Segundo ele, o Estado já lançou a licitação da PE-027.

Primeira turma de sargentos pode ingressar em 2035

A expectativa é que a escola esteja concluída até 2034, com a primeira turma ingressando no ano seguinte. Para o general, jovens que desejam seguir carreira militar já podem se planejar.

“Esse é o nosso planejamento. Estamos trabalhando nesse projeto desde 2022. Esperamos, sim, que esses jovens, em 2035, possam estar cruzando o portão das armas dessa nova escola.”

Parte do complexo educacional inclui as chamadas vilas militares, que abrigarão os instrutores e monitores da escola. Segundo o general, essas habitações não serão construídas na área da Arena Pernambuco, como chegou a ser cogitado.

“Houve esse oferecimento da área da Arena pelo governo anterior, mas optamos por uma área mais próxima à escola. Um termo já foi assinado com o Governo de Pernambuco para desapropriação do terreno que vai abrigar as vilas militares.”

O complexo terá a escola, um batalhão de comando e serviço e as unidades residenciais, tudo integrado e em localização estratégica para facilitar a operação do projeto.

Impacto econômico e social deve ser transformador

Além da importância estratégica para a formação militar, que vai unificar a formação dos sargentos, hoje espalhada em 16 locais diferentes, a escola também representa um motor de desenvolvimento regional.

“Ela tem um potencial grandioso de desenvolvimento socioeconômico. Tivemos essa experiência com a Academia Militar em Resende, e o mesmo ocorrerá na região metropolitana do Recife”, disse Joarez.

Com previsão de investimento de R$ 1,7 bilhão, a Escola de Sargentos do Exército será a maior da América Latina e uma das maiores do mundo, de acordo com o general. "Será referência na formação de sargentos", disse.