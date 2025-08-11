Governo Raquel Lyra alcança maioria em composição de CPI após manobra do PL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partido Liberal decidiu nesta segunda-feira mudar seu líder na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Nino de Enoque assume

Como antecipou a coluna na semana passada, o PL decidiu nesta segunda-feira mudar o seu líder na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

O deputado Abimael Santos, que se portava como oposicionista, vai dar lugar ao deputado Nino de Enoque, da base governista.

E, com isso, o governo Raquel Lyra garante maioria na composição da 'CPI da Publicidade', que vai ser instalada por iniciativa da oposição a partir de proposta da deputada Dani Portela, do PSOL.

Como é a composição da CPI da Publicidade

Os membros da Comissão serão nove deputados, sendo 5 da base governista e 4 da oposição. Esta semana, os partidos devem indicar seus representantes. E, 15 dias depois, a CPI será instalada.

Ela terá 120 dias de prazo para trabalhar e fazer um relatório sobre o que foi apurado. A base da denúncia é o fato, segundo Dani Portela, de que um primo da governadora alugou salas de sua propriedade para instalação da empresa que venceu a licitação.

A EM3, sediada em São Paulo, abriu escritório no Recife para prestação de serviço ao Governo. O contrato em questão para gerenciar as contas de publicidade do Estado ultrapassa R$ 1 bilhão caso todos os gatilhos de renovação sejam acionados.

O governo do Estado já alegou que o processo de escolha ocorreu "de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência".

PL firma posição de independência na Alepe

Com a mudança da liderança, o PL firma sua posição de independência na Alepe. No início deste ano, Abimael foi feito líder, substituindo o mesmo Nino, para que o PL rumasse com a oposição e ajudando a tirar da governadora a presidência das três principais comissões da casa.

A operação foi arquitetada na época pelo deputado coronel Alberto Feitosa, que, em função disso, virou presidente da Comissão de Justiça, a mais importante da Alepe; Renato Antunes passou a presidir a Comissão de Educação; e Joel da Harpa, a de Segurança Pública.

