Governo Raquel Lyra alcança maioria em composição de CPI após manobra do PL
Partido Liberal decidiu nesta segunda-feira mudar seu líder na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Nino de Enoque assume
Clique aqui e escute a matéria
Como antecipou a coluna na semana passada, o PL decidiu nesta segunda-feira mudar o seu líder na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
O deputado Abimael Santos, que se portava como oposicionista, vai dar lugar ao deputado Nino de Enoque, da base governista.
E, com isso, o governo Raquel Lyra garante maioria na composição da 'CPI da Publicidade', que vai ser instalada por iniciativa da oposição a partir de proposta da deputada Dani Portela, do PSOL.
Como é a composição da CPI da Publicidade
Os membros da Comissão serão nove deputados, sendo 5 da base governista e 4 da oposição. Esta semana, os partidos devem indicar seus representantes. E, 15 dias depois, a CPI será instalada.
Ela terá 120 dias de prazo para trabalhar e fazer um relatório sobre o que foi apurado. A base da denúncia é o fato, segundo Dani Portela, de que um primo da governadora alugou salas de sua propriedade para instalação da empresa que venceu a licitação.
A EM3, sediada em São Paulo, abriu escritório no Recife para prestação de serviço ao Governo. O contrato em questão para gerenciar as contas de publicidade do Estado ultrapassa R$ 1 bilhão caso todos os gatilhos de renovação sejam acionados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O governo do Estado já alegou que o processo de escolha ocorreu "de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência".
PL firma posição de independência na Alepe
Com a mudança da liderança, o PL firma sua posição de independência na Alepe. No início deste ano, Abimael foi feito líder, substituindo o mesmo Nino, para que o PL rumasse com a oposição e ajudando a tirar da governadora a presidência das três principais comissões da casa.
A operação foi arquitetada na época pelo deputado coronel Alberto Feitosa, que, em função disso, virou presidente da Comissão de Justiça, a mais importante da Alepe; Renato Antunes passou a presidir a Comissão de Educação; e Joel da Harpa, a de Segurança Pública.