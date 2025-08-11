fechar
Política | Notícia

João Camos acompanha na Alepe homenagem pelos 60 anos de nascimento de Eduardo Campos

Cerimônia foi proposta pelos deputados Sileno Guedes e Diogo Moraes e teve presença do prefeito João Campos e da viúva do ex-governador Renata Campos

Por JC Publicado em 11/08/2025 às 21:39 | Atualizado em 11/08/2025 às 21:48
Solenidade na Alepe homenageia os 78 anos do PSB e o aniversário de 60 anos de Eduardo Campos
Solenidade na Alepe homenageia os 78 anos do PSB e o aniversário de 60 anos de Eduardo Campos - Lucas Patrício / Alepe

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoveu, nesta segunda-feira (11), uma sessão solene em homenagem aos 78 anos do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ao aniversário de 60 anos do ex-governador Eduardo Campos (1965-2014). A cerimônia, proposta pelos deputados Sileno Guedes (PSB) e Diogo Moraes (PSB), contou com a participação do prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, e da viúva do ex-governador, Renata Campos, além de autoridades e militantes de todo o estado.

Durante a solenidade, João Campos falou do pai como alguém que “irradia vida mesmo depois da vida” e que fez a diferença por onde passou sem nunca estar inerte às transformações. Assim, em vez de tristeza, a história do ex-governador deve seguir promovendo inspiração. “Hoje a gente pode relembrar aqueles que verdadeiramente lutaram de forma honrada e patriótica as lutas mais importantes das causas populares”, celebrou o prefeito.

Leia Também

O presidente nacional do PSB também reforçou o propósito de fazer do partido “o maior da centro-esquerda brasileira”, e disse que a conduta de homens públicos como seu bisavô, Miguel Arraes (1916-2005), e seu pai, ambos também presidentes nacionais do PSB, é um farol na missão que ele agora tem de dirigir a sigla em todo o País.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“O sentimento que temos hoje no partido é de transformação e de crescimento com representatividade. Queremos mostrar para aqueles que estão desalentados na política que a gente está disposto a se colocar como alternativa. A soberania popular das urnas será um momento de grande triunfo do nosso partido”, avaliou João Campos, em referência ao fortalecimento do PSB para as eleições de 2026.

Já o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), ressaltou a importância de a Casa saudar os 78 anos do PSB e enfatizou a relação respeitosa que Eduardo Campos tinha com todos os agentes políticos, independentemente se eram de campos opostos. “O PSB e Eduardo construíram uma trajetória exitosa, se constituindo em um pilar da democracia brasileira. A era Eduardo Campos se guiou pela inovação administrativa, desenvolvimento econômico e programas sociais que mudaram realidades e contribuíram para o crescimento do estado e a dignidade dos pernambucanos”, declarou Porto.

Renovação do PSB

Presidente estadual do PSB e líder da bancada do partido na Alepe, o deputado Sileno Guedes disse que “Pernambuco conhece a diferença que é ter o PSB governando, legislando e trabalhando”. Em seguida, avaliou que a legenda chega a quase 80 anos se reinventando e exaltou o prefeito João Campos como símbolo de renovação. “A saudade do futuro seguirá sempre batendo em nosso peito. Mas, nos corações de milhões de pernambucanos e pernambucanas, nasce também a expectativa para um amanhã que nos chama, um amanhã que reconhece em João, a grande liderança que nosso estado precisa”, discursou Guedes.

No mesmo sentido, o deputado Diogo Moraes, também propositor da solenidade, elencou feitos de Eduardo Campos em seus períodos como deputado estadual e federal, ministro da Ciência e Tecnologia e governador de Pernambuco. O parlamentar fez menção à falta que ele faz, mas enfatizou que 'a dor da perda se transforma em um poderoso combustível para a memória e a ação'. “Eduardo carregava em seu DNA a paixão pela política e pelo povo. O PSB de hoje carrega marcas da visão de Eduardo: plural, comprometida com o social, a ética, o desenvolvimento sustentável, e é com essa visão que seguimos. Homens como Eduardo não pertencem ao seu tempo, mas pertencem à história”, afirmou Moraes.

Solenidades

Além da sessão solene no Recife, eventos têm ocorrido em Brasília para assinalar as datas simbólicas para o PSB e seus líderes. Na semana passada, foi aberta a exposição “Ciclos de Coragem: duas gerações, um só compromisso”, em alusão aos 20 anos de falecimento de Miguel Arraes e ao aniversário de 60 anos de Eduardo Campos.

Já nesta quarta (13), a memória dos ex-governadores será lembrada em uma missa e em uma sessão solene na Câmara dos Deputados.

Leia também

Contratação de Dani Portela é alvo de Notícia de Fato do Ministério Público de Contas; deputada rebate denúncia
DENUNCIA

Contratação de Dani Portela é alvo de Notícia de Fato do Ministério Público de Contas; deputada rebate denúncia
João Campos evita polemizar saída de Danilo Cabral da Sudene e nega enfraquecimento do PSB
PSB

João Campos evita polemizar saída de Danilo Cabral da Sudene e nega enfraquecimento do PSB

Compartilhe

Tags