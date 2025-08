Recife entra na rota prioritária de Raquel Lyra com olho em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em evento do Porto Digital, governadora fez questão de elencar atuação do governo estadual na capital e mandou mais um recado à oposição

A governadora Raquel Lyra (PSD) sabe que um dos principais desafios para se reeleger em 2026 será conquistar o eleitorado recifense, dominado pelo prefeito João Campos (PSB), possível adversário dela na eleição do ano que vem. O socialista foi reeleito na capital em 2024 com 78,11% dos votos, um recorde na cidade.

Embora a gestora tenha penetração no interior do estado, especialmente no Agreste, onde foi prefeita de Caruaru por duas vezes, a capital detém 17% da massa eleitoral pernambucana, representando uma fatia importante dos votos.

Em 2022, Raquel foi eleita governadora com 632.450 votos no Recife no segundo turno, quase 300 mil a mais que a segunda colocada, Marília Arraes (Solidariedade). Na época, o PSB de João Campos, representado por Danilo Cabral, não significou ameaça a nenhuma delas.

Como governadora, ela obviamente não poderia — nem deveria — deixar a capital do estado de lado. Mas a proximidade das eleições de 2026 está fazendo com que a gestora esteja ampliando o olhar para o Recife.

Nos últimos meses, anunciou a entrega de 1 mil títulos de propriedades para famílias da cidade e o embutimento subterrâneo da fiação elétrica do bairro do Recife, peleja antiga da parte histórica da cidade. Mais atrás, a recuperação do Liceu de Artes e Ofício e do Colégio Americano Batista para transformá-los em instituições de ensino.

Nesta quarta-feira (6), a governadora participou da cerimônia do início das obras do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), do Porto Digital. O governo aportou R$ 4,7 milhões e cedeu o imóvel que receberá o equipamento, no Bairro do Recife.

Durante o evento, ela afirmou que o projeto ajudará na interiorização e até internacionalização das empresas embarcadas no Porto Digital, mas fez questão de reforçar a relação com a capital.

"Quando a gente pisa aqui no chão do bairro do Recife, a gente tem consciência de quem somos, de onde estamos e o que queremos. Aqui nasceu a pátria brasileira. Aqui a gente pode juntar todas as cores e etnias para dizer que um Brasil pode surgir e que Pernambuco se renova”.

Raquel também aproveitou o microfone para elencar projetos da gestão estadual no Recife. “Esses investimentos são vistos também no novo Cinema São Luiz, na parceria com a Universidade Católica para o Liceu, no colégio Americano Batista, que será uma escola técnica para formação em tecnologia e um parque público, porque Recife precisa de ocupação de espaço urbano de qualidade. Também tem a futura concessão do metrô do Recife. E digo que já vem um batalhão de Polícia, um novo Cais do Sertão, um novo Centro de Artesanato”, elaborou a governadora.

Ainda no evento, ela aproveitou para alfinetar mais uma vez a oposição, sem citar nomes. O recado, contudo, foi visto como endereçado aos deputados oposicionistas da Alepe — aliados de João Campos —, que travaram pautas do governo no primeiro semestre mas prometeram liberar as matérias agora em agosto.

“Quanto mais as pessoas colocam dificuldade na frente, aqueles que muitas vezes não querem ver as coisas acontecerem, mais o nosso time e as pessoas de bem se juntam para poder garantir que cada dia a gente dá a nossa contribuição”, completou Raquel Lyra.

João Campos faz o caminho inverso e segue pelo interior

Reeleito com votação recorde na capital, João Campos segue na empreitada de conquistar o voto do interior do estado. As investidas começaram no São João deste ano, quando ele participou das festas em Petrolina, no Sertão, e em Vitória, na Mata Sul.

Em junho, também esteve em Afogados da Ingazeira, no Sertão, para uma convenção do PSB. No mês passado, passou pelo Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste, visitou a Exposerra, em Serra Talhada, no Sertão, e também esteve na Missa do Vaqueiro, em Serrita — ao lado de Raquel.

No mesmo mês, também esteve em Brejão, no Agreste, para agenda política, e em Petrolândia, onde recebeu título de cidadão da cidade

A última incursão de João em prol do interior de Pernambuco aconteceu durante uma visita a Brasília, onde o prefeito do Recife encontrou o ministro da Fazenda Fernando Haddad e fez um apelo pelos produtores de manga do sertão pernambucano.