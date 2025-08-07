Dias após aprovação de CPI, Raquel Lyra diz não temer oposição: 'duvidam da capacidade de uma mulher'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada durante abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), em Olinda; CPI foi aprovada pela Alepe na última segunda-feira (4)

Dias após a aprovação da instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa de Pernambuco para investigar um suposto contrato de publicidade irregular, a governadora Raquel Lyra (PSD) subiu o tom contra a oposição durante a abertura do Circuito Literário de Pernambuco (Clipe), nesta quinta-feira (7).



Sem citar nomes, a gestora afirmou duas vezes que não teme ações dos opositores, e que está diante de desafios "injustos".

"Temos bons desafios lá na frente, desafios que não são justos, que estão colocados lá querendo fazer com que me imponham medo. E medo eu não tenho de mudança. Nada do que se coloca à nossa frente nos faz ter menos do que mais força para seguir em frente", disparou Raquel, sendo ovacionada pelo público do Centro de Convenções, em Olinda.

"Aqueles que duvidam da capacidade de uma mulher, e que querem impor a ela medo, digam que estou aqui de pé e estou firme, e que não estou sozinha. Porque tem uma gente massa aqui que sabe que o governo de Pernambuco está chegando na vida delas", acrescentou a governadora.

O discurso de Raquel também ocorreu um dia após o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, criticar o governo estadual em uma inseração partidária de rádio e televisão. Nas imagens, ele também defendeu a atuação institucional da da Casa.

A governadora aproveitou a presença de deputados estaduais governistas no evento literário para fazer uma sinalização à oposição da Alepe.

"A gente tem tido desafios importantes e debates importantes na Assembleia que, se não fosse pelas mãos de pessoas como você, Joãozinho [Tenório, PRD], Débora [Almeida, PSDB], Antônio [Moraes, PP] e aqueles que fazem a nossa base do governo, a gente não teria conseguido avançar tanto", disse.

Ela também fez um aceno às autorizações de empréstimos que tramitam na Assembleia. Depois de meses travando a pauta, os opositores prometeram destravá-la nos próximos dias nas comissões fixas para que sigam ao plenário.

"Para fazer transformação, carece de a gente poder mexer em áreas importantes e deslocar orçamento para onde precisa. Tá na mão de vocês a certeza de que nós vamos continuar avançando, aprovando nossas operações de crédito de mais de R$ 3 bilhões, aprovando nossos orçamentos e colocando de lado aquilo que não diz respeito ao povo de Pernambuco", declarou.

Durante todo o discurso, Raquel afirmou que o governo atual realizou ações que não eram feitas antes, ainda que sem mencionar diretamente os governos anteriores do PSB. Mesmo assim, ela garantiu que não está em clima eleitoral. "Nunca disputei uma eleição pensando em outra".

Leia Também Governo do Estado rebate argumentos para abertura de CPI na Alepe

Na última quarta-feira (6), durante um evento do Porto Digital, no centro do Recife, a governadora já havia feito um discurso endereçado à bancada oposicionista da Alepe.

“Quanto mais as pessoas colocam dificuldade na frente, aqueles que muitas vezes não querem ver as coisas acontecerem, mais o nosso time e as pessoas de bem se juntam para poder garantir que cada dia a gente dá a nossa contribuição”, afirmou Raquel Lyra.