Após reunião em Brasília, Raquel Lyra articula medida para minimizar efeitos do tarifaço em PE

Governadora esteve reunida com Lula, Alckmin e Haddad na última terça-feira, em Brasília; tarifaço entrou em vigor nesta quarta-feira

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta quarta-feira (6) que está desenhando uma política pública em parceria com o governo federal para lidar com possíveis barreiras à exportação das frutas produzidas no Vale do São Francisco para os Estados Unidos, ocasionadas pelo tarifaço de Donald Trump, em vigor a partir desta quarta.

A declaração foi dada após a gestora participar de uma reunião com o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília, na última terça (5), junto a outros governadores do Nordeste para tratar do assunto.

Segundo Raquel, o programa está sendo desenvolvido em conjunto pelo governo do estado e o ministério da Fazenda, e garantirá apoio aos produtores locais, com foco na manutenção de empregos no setor agrícola, "sobretudo os trabalhadores da agricultura, dos pequenos e médios negócios". A gestora, contudo, não revelou mais detalhes.

“O que a gente tem que tá se concretizando é o desenho de uma política pública para o caso de impedimento desse escoamento da produção, para que possa ser suportado parte desses custos para a manutenção dos empregos em Pernambuco”, disse Raquel nesta quarta-feira durante um evento do Porto Digital, no Recife.

Além de Lula e Alckmin, a governadora teve uma segunda reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última terça. Na pauta, a preocupação central também foi o escoamento da produção agrícola de Pernambuco, especialmente da manga e do açúcar, cujas colheitas já começaram.

Embora o plano ainda não tenha sido oficializado, a gestora enfatizou que há diálogo aberto com o governo federal, especialmente nesse início de safra. "Ainda não está concreto, portanto eu não posso adiantar. Mas tem muita gente trabalhando para garantir que a logística possa ser feita e a manga e o açúcar nesse momento possam ser levados daqui para os Estados Unidos".

Raquel Lyra também ressaltou que a exclusão do petróleo da lista de produtos afetados foi uma vitória parcial, mas que o estado continuará buscando a diversificação de mercados. Segundo ela, a estratégia de ampliação mira também a Europa e países como a China, que recentemente passou a importar uva pernambucana, além do mercado interno.

A governadora finalizou assegurando que mantém diálogo constante com sindicatos, empresários e trabalhadores e que, se necessário, haverá apoio direto aos setores mais afetados. “O socorro necessário acontecerá, se for preciso".

No fim de julho, a governadora havia sugerido ao governo federal uma linha de crédito de emergência para mitigar impactos econômicos da sanção tarifária de Donald Trump, que chega a 50% no preço dos produtos exportados.

Em comunicado enviado à imprensa, o governo estadual afirmou que o decreto do presidente Donald Trump "gera instabilidade e pode afetar as relações comerciais com Pernambuco".

Na reunião com os governadores, o presidente Lula pediu um tempo para a União avaliar o impacto real do tarifaço, antes de anunciar medidas concretas de auxílio aos estados. Apesar disso, o petista se comprometeu a apresentar compensações ao setores atingidos pelas taxas.