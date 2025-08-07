Álvaro Porto intensifica ataques ao governo Raquel em inserção do PSDB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em vídeo, presidente estadual do partido critica gestão estadual e defende a atuação da Assembleia Legislativa, também presidida por ele

Enquanto trabalha na reestruturação do diretório estadual do PSDB, o presidente estadual da sigla, deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, reforçou os ataques à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) na nova inserção publicitária da legenda, que começou a ser veiculada na última quarta-feira (7) em rádio e televisão.

No clipe, Álvaro aparece criticando o governo estadual e defendendo a atuação do Alepe. "Pernambuco enfrenta o abandono da saúde, educação e segurança, mas a Assembleia Legislativa está de pé, independente, defendendo o povo e fiscalizando o governo”, diz o parlamentar na peça.

O filho de Álvaro, Gabriel Porto, pré-candidato a deputado federal pelo partido na eleição de 2026, também aparece no vídeo, defendendo a imagem da legenda. "Liderar com firmeza é uma marca do PSDB, partido que tem histórico e compromisso com o Brasil e com Pernambuco e não tem medo de se renovar", declarou.

Álvaro Porto e o filho, Gabriel Porto, em inserção do PSDB - Divulgação/Alexandre Aroeira

Leia Também Recife entra na rota prioritária de Raquel Lyra com olho em 2026

O clipe ainda incentiva a ampliação da participação feminina na política pernambucana. Quem defende a bandeira é Cristiane Moneta, primeira suplente de deputado federal e presidente do PSDB Mulher em Pernambuco.

"A participação das mulheres é essencial nessa mudança. Com coragem, vamos construir juntos um futuro mais justo", afirma ela, que também pré-candidata a uma cadeira na Câmara Federal na eleição do ano que vem.

Desde que assumiu a legenda, Álvaro Porto tem trabalhado para atrair novos filiados e preparar candidaturas para a disputa eleitoral de 2026. Entre os nomes que já se juntaram ao partido estão o ex-desembargador Bartolomeu Bueno, os vice-prefeitos de Buenos Aires e Nazaré da Mata, Leandro Pereira e Rostand Montenegro, respectivamente, o humorista Tiringa e a ex-secretária de Olinda, Thayane Holanda.

Na última segunda (4), Álvaro Porto já havia defendido o papel institucional da Alepe durante a abertura do segundo semestre legislativo. Na mesma data, o Legislativo aprovou a abertura de uma CPI contra o governo estadual para investigar supostas irregularidades em contratos de publicidade.

"Vamos trabalhar junto aos deputados e servidores para superar entraves e garantir o bom funcionamento da Casa”, afirmou.

Álvaro Porto assumiu a dirigência estadual do PSDB em abril, após uma intervenção da direção nacional destituir o antigo presidente local, Fred Loyo. A interferência fez com que todos os prefeitos filiados ao partido migrassem em massa para o PSD de Raquel Lyra, que havia deixado o partido em março.