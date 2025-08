Alepe retoma atividades legislativas após recesso parlamentar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parlamentares voltam ao plenário com foco em orçamento de 2026, pedidos de empréstimos bilionários e tensões políticas às vésperas do ano eleitoral

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) retomou oficialmente os trabalhos legislativos nesta segunda-feira (4), após o recesso parlamentar. A sessão marcou a abertura de um segundo semestre considerado decisivo, tanto pelo peso das matérias que tramitam na Casa quanto pelo contexto político que antecede as eleições de 2026.

Entre os temas prioritários estão os dois projetos de lei enviados pelo Governo do Estado que tratam da contratação de empréstimos com instituições financeiras. O primeiro deles, o PL nº 2692/2025, autoriza a captação de R$ 1,513 bilhão com garantia da União, destinados a áreas como infraestrutura, segurança pública e educação.

Já o segundo, o PL nº 3057/2025, prevê um montante ainda maior — R$ 1,749 bilhão —, podendo ser financiado tanto por bancos nacionais quanto internacionais. Este último ainda aguarda parecer das comissões parlamentares para seguir à votação em plenário.

Em seu discurso de abertura, o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), reforçou o papel institucional da Casa no fortalecimento da democracia e destacou os desafios do semestre. “O segundo semestre de 2025 já se apresenta com demandas e desafios. Vamos trabalhar, junto aos deputados e servidores, para superar entraves e garantir o bom funcionamento da Casa”, afirmou.

A líder do governo na Alepe, deputada Socorro Pimentel (União Brasil), adotou tom otimista e reafirmou o compromisso da base com os projetos da gestão estadual. “O governo não foge dos desafios e enfrenta o que for necessário para transformar a vida das pessoas. Pernambuco vive um novo tempo, de ascensão e reconstrução”, declarou.

"O meu papel lá (na Alepe) enquanto líder do governo é fazer com que haja uma melhoria nessa comunicação e a gente de fato acredita na harmonia dos poderes, na independência, na autonomia dos poderes, mas acredita sobretudo na responsabilidade de todos os deputados da Pernambuco", completou.

Ela também reforçou a importância da tramitação célere dos projetos de empréstimos e da aprovação do orçamento para 2026, defendendo o fortalecimento dos investimentos públicos em áreas prioritárias.

Defesa da Transnordestina

O deputado Antonio Moraes (PP) também saiu em defesa dos empréstimos e destacou a necessidade de investimentos na malha ferroviária. “Se a gente não melhorar a Transnordestina, não vamos conseguir atrair mais nada para Pernambuco”, alertou, ao justificar a urgência das obras de infraestrutura.

Parlamentares ausentes

Apesar do reinício das atividades, nove deputados não participaram da sessão plenária desta segunda-feira. Estiveram ausentes: Abmael Santos, Claudiano Martins Filho, Danilo Godoy, Delegada Gleide Ângelo, Diogo Moraes, Jeferson Timóteo, Renato Júnior, Tércio e Pastor.

