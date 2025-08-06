fechar
Política | Notícia

Após meses travado na Alepe, projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhão do Estado começa a tramitar

PL nº 2692/2025 deve ir a votação no dia 19 de agosto, enquanto que o PL nº 3057/2025 teve seu relator sorteado - o deputado Cayo Albino (PSB)

Por Filipe Farias Publicado em 06/08/2025 às 21:40
Deputado estadual Waldemar Borges (PSB), relator do Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025, vai apresentar seu relatório sobre pedido de empréstimo do Governo na próxima semana
Deputado estadual Waldemar Borges (PSB), relator do Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025, vai apresentar seu relatório sobre pedido de empréstimo do Governo na próxima semana - Alepe / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Depois de meses travado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), os projetos de lei encaminhados pelo governo do Estado, solicitando a autorização de empréstimos para a realização de obras e investimentos para a educação e segurança, começaram a tramitar na Casa.

Nesta quarta-feira (5), o deputado estadual Waldemar Borges (PSB), relator do Projeto de Lei (PL) nº 2692/2025, que autoriza o governo de Pernambuco a contrair empréstimo de R$ 1,513 bilhão, garantiu que pretende dar o seu parecer nos próximos dias. "Preciso concluir a análise dos números repassados pelo Poder Executivo, após resposta aos pedidos de informação. Após essa análise vou elaborar o relatório e apresentar o documento na próxima semana", informou.

Leia Também

A matéria, enviada para a Alepe no dia 20 de março, estava travada pela oposição diante das divergências entre Legislativo e Executivo. "É importante que seja dito o motivo pelo qual o texto não foi incluído na ordem do dia. Não está certa essa movimentação de deixar passar algumas propostas e segurar outras”, declarou o deputado Doriel Barros (PT), criticando a postura do presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A pauta tramita em regime de urgência e a expectativa é que seja levada a votação ainda neste mês de agosto. "A informação que tenho é que o pedido de empréstimo  de R$ 1,5 bilhão será votado no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A princípio vai a votação apenas esse, enquanto que a solicitação do outro empréstimo, de R$ 1,7 bilhão, será votado em outro dia", confirmou a deputada Socorro Pimentel (União) a reportagem do Jornal do Commercio.

"Essa notícia nos deixa feliz e nos dão um ânimo. É um sopro de esperança de que a pauta será destrancada após essa votação. A gente vai continuar trabalhando muito para todo o povo pernambucano, contando sempre com a sensibilidade e com a responsabilidade de cada um dos 49 deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco", declarou a líder do governo na Alepe.

Segundo pedido de empréstimo

Já o PL nº 3057/2025, enviado no mês de junho, em que o governo do Estado solicita autorização para contrair empréstimo de R$ 1,749 bilhão junto a bancos nacionais e internacionais, terá a relatoria do deputado Cayo Albino (PSB), que assim como Waldemar Borges, faz oposição a gestão de Raquel Lyra, e tem criticado em reunião plenária as solicitações financeiras do governo do Estado e uma possível tentativa de interferência nos trabalhos legislativos.

Mesmo fazendo parte da bancada de oposição ao governo, o deputado Júnior Matuto (PSB) já deixou claro que, assim que a pauta for levada ao plenário para votação, irá se posicionar favorável aos empréstimos. "Vamos acabar com esse impasse. Eu vou votar a favor do empréstimo, estou declarando meu voto", adiantou o parlamentar.

De acordo com o governo de Pernambuco, os valores solicitados foram definidos de acordo com o valor limite de contratação de operações de crédito para o Estado no Espaço Fiscal definido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN para o ano de 2025 -, e que a contratação dessas operações de crédito possibilitarão que o Estado amplie a capacidade de investir e busque, junto aos agentes financeiros nacionais e internacionais, as melhores condições para captar os recursos necessários para execução dos seus projetos prioritários.

Leia também

O morde e assopra da oposição a Raquel Lyra na Assembleia
Politica

O morde e assopra da oposição a Raquel Lyra na Assembleia
Raquel Lyra manda recado para quem quer "criar narrativas pensando nas próximas eleições", após oposição aprovar CPI
GOVERNADORA

Raquel Lyra manda recado para quem quer "criar narrativas pensando nas próximas eleições", após oposição aprovar CPI

Compartilhe

Tags