Após ida ao Morro da Conceição, João Campos pega a estrada para programação política no interior

Após vários adiamentos por conta da dificuldade com a agenda – teve que se deslocar pelo país como presidente nacional do PSB – o prefeito João Campos estará esta quinta-feira no Morro da Conceição onde assinará ordem de serviço para início dos trabalhos de restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, compromisso que assumiu no ano passado, após a governadora Raquel Lyra ter iniciado a recuperação do santuário, vítima de um desabamento no teto que provocou a morte de duas pessoas e deixou quase uma dezena de feridos.

O aparecimento público em um local de grande visibilidade da capital será importante para o prefeito que, a partir de agora, vai precisar se deslocar mais por outras áreas do estado como pré-candidato a governador no próximo ano. Logo após o evento no Morro, ele irá para o município de Brejão, onde inicia programação política até o domingo em cidades do agreste e do sertão, dando início à sua pré-campanha. Em um calendário muito bem pensado pois nesta época todas as cidades a serem visitadas estão juntando muita gente em torno de festivais e outras celebrações, o prefeito vai poder ser mais visto pelo público fora de eventos estritamente partidários onde só vão as pessoas extremamente comprometidas.

Após a visita a Brejão, João Campos vai a Garanhuns para um encontro com lideranças organizado pelo prefeito e seu correligionário Sivaldo Albino e para participar do Festival de Inverno. No sábado recebe, em Petrolândia, o título de cidadão do município. No mesmo dia visita a Exposerra, em Serra Talhada, ao lado da prefeita Márcia Conrado, do PT, e no domingo marca presença na Festa de Jacó, em Serrita, no Sertão do Araripe, nome dado à tradicional Missa do Vaqueiro, celebrada anualmente em homenagem aos vaqueiros sertanejos que comparecem à celebração em seus cavalos e usando a indumentária tradicional, com gibão e chapéu de couro.

Sileno fala em eventos tradicionais

O presidente estadual do PSB, deputado estadual Sileno Guedes, afirmou a este blog que a ida do prefeito João Campos ao interior não significa antecipação do calendário eleitoral: “ele está participando de eventos tradicionais nos municípios como São João e Festival de Inverno”. O prefeito já tinha ido ao São João de Petrolina e de Vitória de Santo Antão.

Isenção de Imposto de Renda

Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou esta quarta-feira o projeto do presidente Lula que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O deputado federal Arthur Lira, relator da matéria, incluiu em seu parecer, que acabou aprovado por unanimidade, a correção do limite de isenção do IR anual de R$ 84 mil para R$ 88.200,00, permitindo que quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350,00 mensais tenha isenção parcial. O projeto só deve ser votado pelo plenário em agosto, após o recesso parlamentar.

Cachimbo da paz

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, divulgaram em suas redes sociais esta quarta-feira um vídeo ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin em que parabenizam o vice por ter assumido a tarefa de, em nome do Governo Federal, iniciar entendimentos com os Estados Unidos, buscando a não aplicação da tarifa de 50% sobre as importações brasileiras para aquele país, e se comprometendo a apoiarem todas as medidas necessárias que venham a ser tomadas nesse sentido. Alckmin está virando uma quase unanimidade.

Boi de piranha

Nos corredores do Congresso, em Brasília, os comentários da base governista giram em torno da conclusão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma espécie de “boi de piranha” usado pelo presidente Donald Trump, para justificar o tarifaço imposto ao Brasil. Quando precisava apenas de medidas dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes com o objetivo de evitar sua condenação – o que não vai ocorrer – Bolsonaro acabou sendo surpreendido com as restrições ao país que podem acabar desabando sobre suas costas.

Pergunta que não quer calar

Alckmin vai se sair bem na tarefa que recebeu do presidente Lula de comandar as negociações com os Estados Unidos?

