Teresa Leitão está em "ascensão no Senado" segundo o DIAP e há dois anos é destaque no Congresso em Foco

Primeira mulher eleita senadora de Pernambuco em 2022 com proeza incomum – seu candidato a governador Danilo Cabral, do PSB, ficou em quarto lugar – a professora Teresa Leitão, ajudou a quebrar paradigmas, ao lado da governadora Raquel Lyra e da vice Priscila Krause. Pernambuco, que nunca elegeu uma mulher para prefeita do Recife , por exemplo, em um pleito só escolheu representantes do sexo feminino para os três cargos majoritários em disputa : governadora, vice e senadora.

Da mesma forma que naquele ano conseguiu dobrar a resistência do PSB, que queria colocar um petista como candidato a vice-governador e ela não abriu mão da disputa pelo Senado, Teresa tem se destacado no Congresso, segundo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – “pelo crescente protagonismo nas articulações políticas e decisões legislativas”. O DIAP mede todos os anos, assim como o Congresso em Foco – portal especializado na cobertura do Congresso Nacional – a atuação dos parlamentares divulgando a relação dos mais destacados que são então premiados. A senadora recebeu o prêmio nos dois primeiros anos de mandato e foi indicada, mais uma vez, para a votação deste ano.

Em Brasília, apesar da pouca experiência no Congresso – teve vários mandatos de deputada estadual antes disso – Teresa conseguiu ser eleita este ano como presidente da Comissão de Educação e Cultura, uma das mais importantes do Senado, por indicação do PT. A dedicação aos trabalhos legislativos, todavia, não a afastaram das atividades partidárias em Pernambuco e este ano conseguiu um destacado resultado nas eleições do PED ( Processo de Eleições Diretas) do PT no estado. Sem condições de vencer sozinha a eleição para a presidência estadual do partido, apoiou o candidato do senador Humberto Costa, o deputado federal Carlos Veras, mas no Recife seu candidato a presidente, o vereador Osmar Ricardo, venceu o candidato de Humberto, o ex-vereador Jairo Brito.

No cômputo geral do estado, a tendência majoritária CNB que tem Humberto como um dos seus principais líderes nacionais, venceu o PED em cerca de 60% dos municípios onde ele foi realizado mas Teresa, além do Recife, saiu vencedora em cidades como Olinda, Caruaru e Petrolina. Agora ela promete trabalhar pela unidade petista em torno do prefeito do Recife, João Campos, candidato a governador em 2026, e da renovação do mandato de Humberto. Embora Lula já tenha citado dois palanques, ela acha que isso não vai acontecer: “Lula vai apoiar João e Humberto”.

Melhores inimigos?

O presidente estadual do PL, ex-prefeito de Jaboatão Anderson Ferreira, aproveitou entrevista concedida à jornalista Betânia Santana e fez um duro ataque ao correligionário Gilson Machado, que disputa com ele a candidatura ao Senado no próximo ano pelo grupo bolsonarista. Chamou Gilson de “corvo negro”e explicou “você sabe qual é o maior inimigo da águia? É o corvo negro. Ele voa no mesmo campo da águia, vem por trás e fica bicando a asa dela, incomodando. O corvo tenta acompanhar, perde oxigênio e cai”. Anderson, que se considera águia, acusou Gilson de não ter dado espaço aos candidatos a vereador do PL em sua campanha para prefeito do Recife.

Gilson Filho defende o pai

O vereador do Recife, Gilson Filho defendeu o pai dos ataques proferidos por Anderson Ferreira. Em nota à imprensa ele reiterou que o nome de Bolsonaro para disputar o Senado é o ex-ministro do turismo, e acrescentou “no entanto vale ressaltar que o partido tem duas vagas para o Senado e não há problema algum em haver mais um candidato disputando”. E concluiu “desde a prisão do meu pai (Gilson está em prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes) o presidente estadual Anderson Ferreira não entrou em contato para oferecer, sequer, um gesto de apoio”. E pregou a unidade “para fortalecer a direita”.

Crediamigo ressuscitou

O crediamigo, do Banco do Nordeste, que financia pequenos produtores foi praticamente ressuscitado em Pernambuco através do trabalho do atual presidente do banco, o ex-governador Paulo Câmara. Esta segunda, só para o município de Camaragibe foram destinados R$ 14 milhões o que fez o prefeito Diego Cabral festejar. Os demais prefeitos metropolitanos estão negociando os valores que serão destinados aos pequenos produtores de suas áreas de atuação.

Pergunta que não quer calar

O ex-governador Paulo Câmara pretende concorrer às eleições de 2026 como candidato a federal pelo PT, como se cogitou, ou continuará no BNB?

