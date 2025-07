Ranking dos líderes mundiais mostra Narencha, da Índia, em 1º; Milei em 3º; Trump em 8º e Lula em 19º

Clique aqui e escute a matéria

A consultoria norte-americana Morning Consult Intelligence, que mantém um rastreador de aprovação dos principais líderes globais através de pesquisas diárias de alta frequência e Inteligência Artificial para orientar seus clientes investidores em várias partes do mundo, divulgou neste final de semana seu mais recente levantamento mostrando que o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, ocupa a primeira posição em popularidade com 75% de aprovação. Na América Latina o mais popular é Javier Milei, presidente da Argentina, que ocupa a terceira posição com 57% de aprovação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na 8ª posição com 44% e o presidente Lula em 19º lugar com 32% de aprovação (acesse o gráfico aqui no blogdellas).

Realizado entre os dias 4 e 10 deste mês, quando ainda não se poderia medir a repercussão do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente Trump e muito menos do que isso poderá influir na melhoria da imagem do presidente Lula, como aconteceu no México e no Canadá, o levantamento da Morning Consult divulgado em suas redes sociais pelo analista de pesquisas, estatístico e cientista político pernambucano Maurício Romão, mostra o primeiro ministro do Canadá, Mark Carney e a presidente do México, Cláudia Sheinbaun, que reagiram às medidas tomadas pelo presidente americano sobre seus países, apelando para o sentimento nacionalista, em 4º e 7º lugares em popularidade.

No levantamento, segundo Romão, são comparados a aprovação, desaprovação e o saldo entre eles para compor o ranking. Este início de mês até a 7ª posição, a da presidente do México, os líderes tiveram saldo positivo entre aprovação e desaprovação. Coube ao presidente Trump, no seu 8º lugar, ser o primeiro da lista a registrar saldo negativo de – 6 com 44% de aprovação e 50% de desaprovação. O presidente Lula aparece com 32% de aprovação e 60% de desaprovação com saldo negativo de – 28. O segundo lugar no ranking é do primeiro-ministro da Coreia do Sul com 59% de aprovação e 29% de desaprovação. Em quinto lugar aparece primeiro ministro da Austrália, Anthony Albanese, com 54% de aprovação e 35% de desaprovação.

Líderes de Canadá e México perderam posição

Apesar de terem se beneficiado em popularidade na polêmica estabelecida com o presidente Donald Trump, o primeiro ministro do Canadá e a presidente do México podem não conservar a boa aprovação com o correr o tempo. Em junho, no mesmo ranking, Mark Carney, do Canadá, estava em segundo lugar perdendo apenas para o primeiro ministro da Índia que também figurava em primeiro e a presidente do México, Claudia Sheinbaun, estava em sexto. Como mostrado acima (gráfico ) Carney agora está em quarto – perdeu duas posições – e Cláudia em sétimo – perdeu uma posição.

Cupira está com Lula e Raquel

A população do município de Cupira, que tem 23.500 habitantes, aprova em 65,9% a gestão do presidente Lula e em 65% o desempenho da governadora Raquel Lyra. As informações são da pesquisa Simplex divulgada este final de semana. O levantamento foi realizado dias 7 e 8 deste mês. Foram ouvidos 400 habitantes de forma presencial. O atual prefeito Eduardo Lira tem a aprovação de 76,4% dos residentes no município. Cupira tem como atividades principais a agropecuária e a produção de confecções, em especial enxovais para bebês. Em 2022, Raquel teve 62,79% dos votos do município e Lula 65,62%.

Agenda do prefeito super lotada

Depois que assumiu a presidência nacional do PSB, o prefeito do Recife, João Campos, começou a enfrentar problemas com sua agenda. Na semana passada foi adiado por várias vezes o evento que marcaria o início da recuperação da imagem de Nossa Senhora no Morro da Conceição que vai ser feita pela Prefeitura. Como está prevista a presença do prefeito a PCR alegou várias vezes dificuldade para encontrar tempo na agenda de João Campos e foi adiando a data. Na sexta assegurou que será esta semana mas não confirmou o dia.

Pergunta que não quer calar

Em que posição o presidente Lula vai estar no ranking da Morning Consult no mês de agosto?

