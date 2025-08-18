Raquel Lyra reage à oposição da Alepe: "não venham fazer manobras que não dignificam a nossa gente"
Durante visita a Carpina, governadora destacou compromisso com a democracia e rebateu manobras da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reagiu nesta segunda-feira (18) às recentes articulações políticas da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que têm impacto direto na composição da CPI da publicidade.
A declaração ocorreu em Carpina, na Zona da Mata Norte, durante a quinta rodada do programa Ouvir para Mudar 2025.
Nesta segunda, a oposição conseguiu ganhos em movimentos que alteraram lideranças partidárias estratégicas na Alepe.
Entre elas, a perda da liderança do PSDB pela deputada governista Débora Almeida, agora substituída por Diogo Moraes, recém-filiado ao partido após articulação com o PSB.
Jarbas Filho, também aliado da governadora, deixou a liderança do MDB, agora sob comando do deputado Waldemar Borges.
As articulações foram feitas no final de semana quando o PSB liberou, por decisão da Executiva Estadual, os dois deputados para saírem da legenda sem correrem o risco de expulsão.
Raquel Lyra reage em discurso inflamado
"Me colocaram aqui porque eu sou uma de vocês. A casa da Assembleia Legislativa é do povo pernambucano. Não venham fazer manobras que não dignificam a estatura da nossa gente. Poder Legislativo é para bem legislar e aprovar os projetos que são importantes pra nossa população."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em seguida, a governadora ressaltou seu compromisso com a democracia e o enfrentamento às adversidades.
"A democracia exige que a população esteja à altura daqueles que nos representam e que aqueles que nos representam estejam à altura das lutas democráticas do povo pernambucano. É nisso que eu acredito e é por isso que eu trabalho todo dia diante de adversidades, porque sei que eu não estou sozinha", concluiu.
Durante a tarde, no Recife, a governadora participou da abertura da 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco, realizada no Cinema São Luiz.
O evento marcou a diplomação de dez novos Patrimônios Vivos do Estado, título que reconhece mestres, grupos e guardiões de tradições e saberes culturais, além de garantir apoio e valorização a essas expressões.
Durante a cerimônia, Raquel Lyra optou por não responder perguntas relacionadas ao caso.
Daniel Coelho critica oposição e pede “deixa a mulher trabalhar”
O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, também se posicionou contra as articulações da oposição.
Segundo ele, os adversários do governo têm realizado “todo tipo de movimento para tentar atrapalhar Pernambuco e para tentar atrapalhar o governo”.
Coelho citou como exemplo as mudanças partidárias registradas nos últimos dias.
“Troca deputado de partido no fim de semana, faz movimento para um lado, faz movimento para o outro, usa as instituições com um ódio imenso”, disse.
“Sabe da onde vem esse ódio? É porque eles tiveram a chance de fazer. Se eles não fizeram no tempo deles, deixa a mulher trabalhar, deixa ela andar, deixa ela entregar as obras”, afirmou.
Coelho ainda destacou a comparação entre gestões. “Já foi feito mais do que nos oito anos anteriores do PSB. São dois anos e meio de governo, é pra frente que se anda. Vamos dar força a Raquel porque ela não vai cansar de lutar”, concluiu.